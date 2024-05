6 maneiras de aproveitar uma camisa preta

Assim como a camisa branca é uma peça que não pode faltar no seu guarda-roupa, também não deve estar sozinha. A dupla perfeita é ter também uma camisa ou camiseta preta, que devido à sua monocromia se torna versátil, elegante, infalível e que pode ser usada em qualquer época da moda. Hoje apresentaremos algumas alternativas de como você pode combiná-la.

Ao usá-la, é importante ter em mente certos aspectos para que se torne sua grande aliada, como garantir que ela se ajuste bem ao seu corpo para um visual favorecedor, experimentar com diferentes texturas, não hesitar em usar camadas e sobreposições, utilizar cor nos acessórios e garantir que seu penteado e maquiagem combinem com o estilo que está usando.

É uma cor básica que fica bem em todos os corpos e que combina bem com outras tonalidades como cinza, vermelho, azul, marrom, bege e branco, entre outros.

Recomendados

1. Estilo casual e chique

Combina a camisa preta com um jeans desgastado e um tênis branco. Adicione um cachecol estampado com um pescoço longo. Complete o visual com uma bolsa transversal de couro e óculos de sol com armação grossa.

2. Visual de escritório elegante

Use uma camisa preta com uma saia lápis de cor neutra e sapatos de salto clássicos. Adicione um cinto fino. Complete o conjunto com um colar curto e brincos simples de argola.

3. Estilo boêmio-chique

Combine a camisa preta com calças jeans e sandálias de cunha. Adicione várias pulseiras e anéis. Complete o conjunto com uma bolsa de franjas e óculos de sol redondos.

4. Visual feminino e romântico

Use a camisa preta com uma saia midi plissada e sapatos de salto alto pontiagudos. Adicione um colar delicado com um pingente de coração ou flor para um toque mais delicado. Uma bolsa de mão de cor pastel e brincos farão você parecer muito mais delicada.

5. Estilo urbano e moderno

Combina a camisa preta com uma calça jogger de couro e tênis esportivos brancos. Adicione uma pochete ou bolsa estilo crossbody para um toque urbano. Este visual fica ótimo com óculos de sol aviador e um chapéu.

6. Look noturno confortável

Use uma camisa preta com calças de alfaiataria justas e saltos altos. Adicione um casaco de couro ou blazer estruturado para um toque elegante. Complete o conjunto com uma bolsa brilhante e brincos longos.

Não importa qual seja o estilo que você mais gosta, o importante é que você sempre se sinta confortável com cada uma das peças que está vestindo, que realce cada um dos seus atributos e projete a segurança que há dentro de você.