3 amuletos que são usados nos sapatos para atrair a prosperidade e o dinheiro

Se quiser garantir que o dinheiro não falte em sua vida, dizemos quais são os amuletos que são usados nos sapatos para atrair prosperidade. Estes colocam você em sintonia com as boas energias e eliminam qualquer carga negativa de sua aura, mas não se esqueça de acompanhá-los com esforços diários para progredir em sua carreira.

Alguns você pode fazer por si mesma ou estão disponíveis na natureza, os quais, de acordo com o Feng Shui, servem como um "empurrão" para o trabalho que fazemos todos os dias e nos enchem de confiança para acreditar que tudo é possível.

Amuletos que são usados nos sapatos para atrair prosperidade

Louro

Somente uma folha de louro já marcará a diferença | (Foto: Unsplash)

Não só é eficaz quando você o coloca em seus sapatos, mas também quando está dentro de sua carteira. No entanto, de acordo com a Glamour, para que funcione, os sapatos devem estar limpos, já que essa filosofia chinesa dá grande importância à ordem e à limpeza.

Na verdade, eles consideram que "a sujeira e as coisas velhas ou quebradas impedem o fluxo de energia positiva". Você deve introduzi-lo com um ramo de louro de ambos os lados e que pode ficar lá o tempo que desejar sob a planta do pé para "abrir os caminhos do sucesso".

Um bilhete

As moedas e as notas podem atrair dinheiro, carregue com você | (Pexels)

O dinheiro atrai mais dinheiro e por isso, tanto as moedas como as notas são ímãs para te trazer maior prosperidade e novas oportunidades. No entanto, eles fazem a ressalva de que devem estar do lado esquerdo e quanto maior for sua denominação, mais vão te ajudar.

Da mesma forma, recomendam colocar 12 moedas dentro do sapato, preferencialmente em dias em que terá mais atividade para carregá-las com muita energia. Una-as com uma fita sob a palmilha para que não seja desconfortável pisá-las o dia todo.

Canela

A canela, além de aromática, atrai boas energias | (Freepik)

Por último, entre os amuletos usados nos sapatos para atrair prosperidade, destaca-se também a canela, que com seu aroma doce, “purifica a aura e atrai a riqueza”. Pode ser utilizada em pau ou em pó, mas esta última apresentação é mais conveniente.