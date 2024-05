Todos ficam bem neles! Calças jeans treasure cut

Os jeans são uma opção segura e versátil, um básico do guarda-roupa que faz com que qualquer visual seja confortável e elegante sem muito esforço. No entanto, existem alguns estilos que são mais favorecedores do que outros, mas há um em particular, que os próprios especialistas em moda afirmam ser o mais favorecedor para todos os tipos de corpo, e é um fato: já estamos amando!

Não importa como as tendências se movam, nem quanto tempo passe, as calças jeans nunca sairão de moda, embora seja um fato que evoluem, a ponto de os 'skinny', que reinaram nos shoppings desde 2012, deixarem de estar em alta. Em troca, os especialistas apostam no conforto através de peças largas como as calças 'wide leg' e 'mom jeans', que desde o ano passado não pararam de fazer parte do estilo das mulheres.

Mas existe um tipo de jeans que você deve conhecer e que definitivamente deve ter no seu armário, não apenas pela facilidade de combinar, mas também por ser favorecedor para todos os tipos de corpo, não importa se você tem uma constituição magra ou curvilínea, eles ficarão perfeitos com o seu estilo.

Estes são os jeans que mais embelezam o corpo das mulheres

O que são os jeans treasure cut?

Se estiver cansada das baggy, cargo, mom ou flare, então as calças treasure cut serão as suas favoritas pelas suas características favorecedoras. Aqui mostramos como pode identificar a peça mais aclamada e elogiada pelos meios especializados em moda.

As calças treasure cut são o ponto médio entre as calças wide leg e as retas, com um caimento retangular, ajustando-se apenas na parte traseira, apertando na área da cintura e deixando as pernas livres com uma leve amplitude que permite alongar, estilizar as pernas enquanto dá um efeito de barriga lisa e destaca a cintura.

Este design de calças foi batizado assim pela marca sueca ‘& Other Stories’, que está na luta pelo body positive através de roupas que se adaptem perfeitamente aos corpos de todas as mulheres, acabando de uma vez por todas com os estereótipos de beleza que a televisão e revistas nos fizeram acreditar como corretos.

Como usar jeans treasure cut?

O melhor de tudo é que esses jeans não apenas estilizam a figura, também são fáceis de combinar, e guardam uma essência vintage que já queremos experimentar. Na verdade, não há grande ciência na sua combinação, pois são como qualquer outra peça de ganga, mas se estiver à procura de dar um toque elegante, aqui mostramos como.

Para um visual elegante

Se procura um estilo elegante, combina um blazer estilo crop com as suas calças de corte tipo tesouro e adiciona umas sandálias de salto. Se prefere algo mais confortável, opta por calçado baixo, como sapatilhas.

Um visual casual cheio de glamour

Se procura um visual descontraído e casual, então combine com uma blusa de tecido leve e em cores vibrantes.

Para ir ao escritório

Combine uma camisa listrada e um par de stilettos com seus jeans treasure cut, e você estará pronta para ir ao escritório com um visual confortável.

Com blazer e tênis

Se está procurando elevar o seu visual, então combina um blazer com os famosos Adidas Samba que estão na moda ou com os seus tênis favoritos, terá um visual confortável e elegante.