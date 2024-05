Entenda os perigos de reutilizar óleo na cozinha

Reutilizar o óleo de cozinha é um hábito comum em muitos lares, mas o que parece ser uma prática econômica pode, na verdade, representar sérios riscos à saúde.

Especialistas alertam sobre os perigos associados ao reaproveitamento do óleo utilizado em frituras, reforçando que essa ação pode levar ao desenvolvimento de substâncias altamente nocivas.

Compostos tóxicos e efeitos prejudiciais à saúde

O processo de aquecimento do óleo a altas temperaturas durante a fritura altera sua composição química. Quando reutilizado, ele atinge o ponto de decomposição, liberando radicais livres e substâncias não voláteis.

Esses componentes são prejudiciais porque podem danificar as células do corpo, aumentando o risco de doenças crônicas como câncer, problemas cardiovasculares e outras condições de saúde.

Um dos principais compostos tóxicos formados é a acroleína. Segundo Elton Bicalho, vice-presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo), a acroleína pode causar sintomas desagradáveis como dor de cabeça, náuseas, vômitos e diarreia.

Além disso, contribui para o aumento do risco de câncer e doenças inflamatórias do intestino. Outro efeito nocivo do óleo reutilizado é a formação de ácidos graxos trans, conhecidos por sua contribuição ao aumento do colesterol ruim (LDL) e dos triglicerídeos, elevando significativamente o risco de doenças cardíacas.

Escolhendo o melhor óleo para cozinhar

Diante dos riscos apresentados, surge a questão sobre qual óleo é mais seguro para usar na cozinha. O azeite é frequentemente recomendado por ser rico em gorduras saudáveis e antioxidantes. No entanto, devido ao seu ponto de fusão mais baixo, não é ideal para frituras.

Para esse método de cozimento, óleos com pontos de fusão mais altos, como canola e soja, são preferíveis, pois demoram mais para decompor e formar subprodutos nocivos.

Além de escolher o óleo adequado, é crucial saber quando descartá-lo.

O óleo deve ser descartado após o uso em fritura para evitar os riscos à saúde associados ao seu reaproveitamento. Para o descarte correto, é recomendável armazenar o óleo usado em recipientes fechados e entregá-lo a pontos de coleta especializados, evitando danos ambientais.

Caso o óleo seja reutilizado, é importante adotar estratégias para minimizar os danos à saúde. Aumentar a ingestão de fibras pode ajudar na eliminação de resíduos tóxicos, e estar atento aos sinais de degradação do óleo, como fumaça e alteração de cor, é essencial para evitar seu uso sem segurança.

