De acordo com Carolina Herrera, essas cores são tão sofisticadas quanto o preto e branco

Carolina Herrera tem as cores mais elegantes para mulheres

Se você viu Carolina Herrera, saberá que ela geralmente veste branco e preto. No entanto, há outras cores que as mulheres elegantes usam, que ela aprova e até mesmo ocasionalmente exibe em seus looks.

ANÚNCIO

A designer de moda venezuelana é uma voz autorizada no assunto, porque, embora se torne viral com suas polêmicas opiniões sobre estilo e o que uma mulher deve vestir após os 40 anos, é inegável que ela transmite sofisticação por onde passa e com suas coleções.

De acordo com a Glamour, a empresária os tem tão fixados em suas considerações estilísticas que até os exibiu em sua coleção Primavera-Verão 2024 para usar nos meses mais quentes do ano.

Recomendados

O primeiro a se destacar foi o amarelo manteiga, que já a vimos até mesmo em ternos para chamar toda a atenção. Estes meses são para apostar em tons cítricos e intensos que permitam mostrar ao mundo nossa personalidade, sem perder esse aspecto poderoso e nos vermos seguras de nós mesmas.

É perfeito para qualquer tom de pele, assim como o rosa, outra cor usada por mulheres elegantes, de acordo com Carolina Herrera. É um básico que combina muito bem com tons mais fortes e que estiliza tanto para o dia quanto para a noite.

Se preferir essa mesma linha de sobriedade e minimalismo, o nude ou bege não pode faltar. Os especialistas afirmam que a melhor maneira de combiná-lo é em contraste com preto, mas a realidade é que ele faz uma excelente mistura com tudo. Reflete bom gosto, glamour e luxo, embora visualmente possa ser um pouco apagado se não for combinado adequadamente.

Por último, não pode prescindir dos tons terrosos, como o laranja argila ou o marrom, especialmente em “peças cujos tecidos nos evocam o luxo, como a seda. A seda é uma grande aliada para o verão, pois tem a capacidade de te manter fresca, mas não fica demasiado fria se cair uma leve chuva ou a tarde ficar mais fria”, aponta a mesma fonte.