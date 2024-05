Como usar tênis Converse de forma elegante e moderna aos 40

Os Converse são confortáveis e podem ser usados em looks elegantes

Os tênis Converse são alguns dos mais confortáveis de todos, mas muitos afirmam que são informais e não podem ser usados em looks elegantes, ainda mais depois dos 40.

ANÚNCIO

No entanto, não é assim, e mesmo sendo um tipo de calçado descontraído, pode ser usado em looks elegantes se souber combiná-los.

A ideia é combiná-las com peças sofisticadas, que elevem o seu visual e assim não só poderá usá-las em looks elegantes e confortáveis, mas também parecerá mais jovem.

Recomendados

Looks com tênis Converse elegantes para parecer moderna aos 40

Minissaia de couro com blazer e tênis Converse

Uma roupa moderna e sexy que você pode usar aos 40 anos é uma saia curta de couro preta e uma camiseta também preta ou branca.

Complemente este visual com um blazer em tom neutro e use um par de tênis brancos Converse para um look elegante e moderno.

Maxi vestido e Converse

Outra forma de usar esse tipo de tênis de forma elegante é combinar com um maxi vestido folgado, de mangas compridas e transpassado.

Complemente este look com um par de tênis brancos Converse e uma bolsa pequena, além de óculos de sol brancos e chiques.

Calça e jaqueta de couro com tênis Converse

Uma calça jeans, quer seja em azul claro ou preto, ficará muito elegante e chique aos 40 anos e pode ser combinada com um body ou camiseta.

Complemente esse visual com uma jaqueta de couro preta e um par de tênis Converse também na cor preta para um visual espetacular e elegante.

Calça jeans com camisa e tênis Converse

Outro visual moderno e elegante que podes usar aos 40 é usar um jeans combinado com um top e uma camisa branca ou jeans aberta.

Este visual pode ser complementado com um par de tênis Converse brancos, uma bolsa, um chapéu e óculos.