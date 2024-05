Cigarro, boca de sino, reto? O tipo de jeans perfeito para você de acordo com sua idade

Atualmente, há uma ampla variedade de jeans no mercado, então sabemos que pode ser complicado escolher o tipo de calça jeans perfeito de acordo com a sua idade, se você não considerar algumas dicas que os especialistas nos dão para também adequá-los ao nosso tipo de corpo e atributos.

No final das contas, os jeans são parte das peças do nosso guarda-roupa que podem nos acompanhar no dia a dia e que, devido à sua versatilidade, é melhor acertar na sua escolha para nos vermos bonitas e estarmos confortáveis onde quer que vamos.

Se você tem 20 anos...

Juventude, tesouro divino. A adolescência e os 20 anos são para nos atrevermos a experimentar modelos diferentes e irreverentes, onde também sentimos a predileção por mostrar nossas curvas ao mundo.

Neste sentido, as calças skinny são as ideais, que ficam muito melhores se as escolhermos de cintura alta para alongar a silhueta e destacar a cintura. São adequadas para todos os tipos de corpo, proporcionam equilíbrio visual e ficam bem tanto com tops como com blazers.

Se você tem 30 anos...

Nesta fase da vida, buscamos refinamento, mas sem deixar de parecer jovens e charmosas. Por isso, o modelo perfeito são as calças largas, baggy jeans ou cargo, caracterizadas por serem largas e transmitirem uma estética de luxo discreto se combinadas com as peças certas.

De acordo com a Glamour, “eles quebram a monotonia do ajuste apertado, oferecendo um respiro com sua amplitude”.

Se tiver 40 anos...

O tipo de jeans perfeito de acordo com a sua idade, aos 40 anos, são os retos, que te fazem parecer clássica e favorecem o equilíbrio das curvas. “Eles se adaptam suavemente à forma do corpo, realçando a figura sem limitar o movimento. Opte por tons neutros como azul índigo ou cinza para obter máxima versatilidade”, recomendam da mesma fonte.

Se você tem 50 anos...

A partir dos 50 anos ou mais, procuramos conforto acima de tudo. Aposte nas calças estilo Capri, que deixam metade da perna descoberta e que fazem você parecer mais jovem. Ficarão lindos com sandálias, sapatos de salto alto, mocassins, sapatilhas e muito mais, então serão seus aliados para eventos casuais.