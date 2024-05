A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Sagitário – Carta A Sacerdotisa

Toda a intuição e consciência divina se manifestará em sua vida agora, é preciso ouvir! Evite o egoísmo e manipulação para captar as mensagens como deve ser. Pondere situações a respeito com outras pessoas ou questões, tendo um olhar mais amplo para conquistar o que realmente deseja. Realizações importantes tendem a chegar a partir disso.

Capricórnio – Carta os Apaixonados

Momento de cortar algumas ilusões ou realidades da vida amorosa que já não fazem bem e o prejudicam. Tudo o que não vale a pena passará pelo fio da espada e é preciso ser resiliente para aceitar que nada será como antes. É um momento também em que a justiça será feita!

Aquário - Carta do Diabo

Momento de ter mais consciência e não desperdiçar seus recursos, principalmente os financeiros. A incapacidade de conseguir diminuir os gastos e a teimosia nos mesmos erros pode complicar muito a sua vida.

Peixes - Carta do Enforcado

Momento de sentir muitas pressões e mudanças que podem levar os sentimentos para lados opostos de uma hora para a outra, porque quem decide ficar parado está sujeito as sacudidas do universo. Cuide da sua mente e emoções para não entrar em fatiga e poder dar a volta por cima. O poder de melhorar os caminhos está em suas mãos.