A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Leão – Carta o Sol

Momento de muita fertilidade e de nascimentos. É importante saber que as atitudes tomadas agora darão frutos no presente e futuro, pois existe a capacidade de plantar sementes que florescerão. Pense bem nos passos que dará a partir de agora, pois essa energia irá reverberar.

Virgem – Carta O Louco

Momento de decisões e novos caminhos. Mantenha a mente tranquila e não desista de colocar as pendencias em ordem, por mais que uma inquietação tome conta. Respostas importantes chegarão em breve para você e podem até chegar a influenciar outras pessoas.

Libra – Carta O Papa

A roda da vida gira e decisões são definidas, seja por você ou pelos outros. É o momento de buscar o bem e a justiça, mas também se antecipar para ter a proteção necessária ao lidar com as mudanças que chegam.

Escorpião – Carta A Estrela

Serenidade, calma e novos passos que mostram seus bons frutos. Um projeto começará a dar resultados se você planejar e tirar do papel como se deve. Alguém pode ajudar a facilitar as coisas, mas será necessário profissionalismo, dedicação, comunicação e segurança ao levar essa questão em frente. Isso também pode se aplicar a relações sentimentais.