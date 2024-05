A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Áries - Carta do Diabo

Momento de ter mais consciência e não desperdiçar seus recursos, principalmente os financeiros. A incapacidade de conseguir diminuir os gastos e a teimosia nos mesmos erros pode complicar muito a sua vida.

Touro - Carta do Enforcado

Momento de sentir muitas pressões e mudanças que podem levar os sentimentos para lados opostos de uma hora para a outra, porque quem decide ficar parado está sujeito as sacudidas do universo. Cuide da sua mente e emoções para não entrar em fatiga e poder dar a volta por cima. O poder de melhorar os caminhos está em suas mãos.

Gêmeos - Carta da Imperatriz

Se existe muita resistência e postura, também tende a ter cansaço e controle excessivo. Se respeite e se cuide, pois logo os caminhos se abrem e a comunicação com as outras pessoas precisa ser mais aberto. Não se coloque tanto como alguém que não cede e não ouve, pois isso afasta oportunidades, se desarme um pouco.

Câncer - Carta A Lua

Momento de ter muito cuidado com círculos viciosos que estão desgastando seu corpo mente e coração. As ilusões podem passar da conta e o prejudicam, especialmente na vida amorosa. Cuidado extra com mentiras e triângulos amorosos.