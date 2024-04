Você tem algum? 5 fetiches sexuais para desfrutar sem tabus

Os fetiches costumam estar presentes na vida de cada pessoa, mas nem todos têm coragem de confessá-los ao seu parceiro. No entanto, em um relacionamento de casal, tudo é válido desde que haja um acordo mútuo e respeito entre ambos, sendo a comunicação uma ferramenta chave.

ANÚNCIO

Para o prazer e intimidade não há desculpas, e os fetiches sexuais podem despertar grande curiosidade e fascinação, além de criar uma conexão especial com seu parceiro.

No entanto, nem todos aceitam essa atração por um objeto inanimado ou uma parte específica do corpo, apesar de poderem ser grandes aliados para alcançar o orgasmo, e isso se deve aos tabus que ainda existem em torno da sensualidade.

Recomendados

5 fetiches sexuais para desfrutar sem tabus

Engasgo

Este fetiche é baseado na excitação que uma pessoa pode sentir ao ver alguém se engasgar levemente com um objeto ou com suas partes íntimas, o que produz ruídos que até podem simular um possível vômito.

Aqueles que sentem prazer em ver seu parceiro nessa posição experimentam uma sensação de domínio ou controle e, embora em sua maioria sejam os homens que gostem disso, também há mulheres que gostam de ouvir engasgos.

Roupa íntima

A lingerie nunca falha quando se trata de encontros íntimos, graças ao poder erótico que proporciona, por isso existem diferentes rendas sensuais e conjuntos sedutores de sutiã e calcinha para despertar a excitação.

As mulheres conseguem se sentir ainda mais sexy e irresistíveis ao usar lingerie, o que lhes dá segurança e controle do momento, levando diretamente à estimulação do homem.

Ele simplesmente nunca se cansa de sua mulher Ele simplesmente nunca se cansa de sua mulher (Freepik)

BDSM

Esta prática também conhecida como ‘amarras eróticas’ ou ‘jogo de restrições’, consiste em restringir o movimento de uma ou mais pessoas enquanto as leva ao prazer usando ferramentas como cordas, fitas, algemas ou outros elementos que consigam imobilizar a pessoa.

Seu objetivo é causar vulnerabilidade na pessoa amarrada e poder na pessoa que domina, portanto, para praticá-la, deve haver um acordo mútuo e desfrute de ambas as partes.

Jogo de papéis

Este fetiche consiste em adotar diferentes personagens para explorar fantasias eróticas e criar cenários excitantes. Não só permite abandonar a rotina que pode existir durante o sexo, mas também permite escapar da realidade, satisfazer diferentes desejos e sair da zona de conforto ao explorar novas aventuras.

Brinquedos sexuais

Os brinquedos sexuais estão cada vez mais em destaque no sexo, pois proporcionam diversão e estimulação. Existem muitos designs com diferentes tamanhos, formas e funções destinados a agradar tanto homens quanto mulheres.