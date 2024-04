Triplicar o consumo de carboidratos irá ajudá-lo a perder peso, afirmam os especialistas em fitness

Os especialistas em fitness afirmam que triplicar a ingestão de carboidratos pode ajudar na perda de peso, apesar da má reputação que os carboidratos ganharam nos círculos dietéticos. De acordo com os gurus do fitness da Bulk.com, aumentar a ingestão de carboidratos duas vezes por semana pode aumentar significativamente a perda de peso.

ANÚNCIO

Diz-se que este método, cientificamente respaldado e conhecido como ‘ciclo de carboidratos’, repara o metabolismo, que pode ser afetado negativamente por dietas rigorosas (aquelas com menos de 800 calorias). Também é promovido como uma forma mais sustentável de perder peso sem deixar de desfrutar da sua pizza ou prato de massa favorito.

O ‘Carb cycling’ está entre os cinco principais termos de pesquisa para ‘carboidratos’ no Google, com um volume de pesquisa mensal médio global de 67.000 no último ano.

Recomendados

No hay que demonizar los carbohidratos (Freepik)

Rowan Cooke, especialista em ciências do esporte e exercício da Bulk.com, explica: “Se você está em déficit calórico e faz exercício várias vezes por semana, mas não está perdendo peso, isso pode ser devido ao seu metabolismo não estar funcionando corretamente”.

"O ciclo de carboidratos funciona essencialmente permitindo que seu corpo queime gordura em vez de carboidratos e tecidos musculares. O processo envolve alternar entre dias ricos em carboidratos e dias com baixo teor de carboidratos", acrescenta.

A ingestão calórica diária recomendada é de cerca de 2000 calorias (para homens, 2500), e entre 900 e 1300 dessas calorias idealmente vêm de carboidratos.

Portanto, você deve consumir entre 225 e 325 g de carboidratos por dia.

Rowan adiciona: “Com o ciclo de carboidratos, você passará dois dias comendo uma grande quantidade de carboidratos, entre 175 e 275 gramas, e três dias comendo uma quantidade baixa de carboidratos, entre 100 e 125 gramas diariamente”.