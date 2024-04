Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta “A Torre”

Momento de maior impulso para você resolver problemas e ativar seu desempenho no trabalho. É destaque na certa!

Touro - “O Louco”

Um momento de maturidade e reflexão, pois o melhor é focar na sua estabilidade emocional e procurar um bom futuro amoroso.

Gêmeos – Carta “Ás de Paus”

A chance de chegar a acordos e resolver problemas pessoais ou jurídicos é alta. Isso o ajudará a alcançar a estabilidade emocional.

Câncer - Carta “Ás de Ouros”

Você tem as estrelas e a boa sorte a seu favor, é um momento favorável para o crescimento econômico e a estabilidade no emprego

Leão - Carta “Ás de Ouros”

Virgem - Carta “O Diabo”

Existe uma energia que indica que o dinheiro fluirá em abundância, mas é importante ter cuidado para não entrar em problemas amorosos.

Libra - Carta “O Eremita”

Você saberá em qual direção encontrará à solução e o crescimento. É hora de você encontrar paz interior e respostas para suas preocupações.

Escorpião – Carta “Roda da Fortuna”

A vida gira a seu favor, enchendo sua semana de vibrações positivas e oportunidades maravilhosas, mas não se sabote e acredite no seu poder.

Sagitário – Carta “A Carruagem”

A carta anuncia um ciclo de renovação e aprendizado, então é hora de você deixar para trás o limita e embarcar em um novo caminho com determinação.

Capricórnio – Carta “O Mago”

Energia e determinação despertam o seu poder interior para materializar as suas ambições e ajudar a alcançar o sucesso.

Aquário – Carta “O Imperador”

Essa carta entrega a mensagem de determinação e controle sobre seus impulsos, por isso é o momento de tomar tudo com estratégia e foco.

Peixes – Carta “O Sol”

Se aproxima umperíodo de muita sorte, você inicia um processo de renovação da vida pessoal e realização de sonhos.