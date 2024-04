Que sapatos combinam com uma calça preta? Os que você deve escolher de acordo com o seu modelo

(Oh my Style!/Pinterest)

O nosso visual muda radicalmente (para melhor) quando fazemos as combinações perfeitas. Por isso, contamos para você quais sapatos combinam com uma calça preta e assim você irá chamar a atenção em todos seus compromissos. A vantagem é que é extremamente versátil e adaptável a qualquer clima, compromisso social ou hora do dia.

No entanto, o modelo da calça também é importante a ser considerado, pois isso nos fará parecer mais altas, estilizadas, magras ou chiques, de acordo com seu tipo de elaboração.

Que sapatos combinam com uma calça preta?

Retas ou justas

Se suas calças pretas, ou até mesmo jeans pretos, forem retas ou estilo skinny, ficam bem com tênis brancos ou sandálias planas ou de salto, uma combinação perfeita. Sejam estilo chunky ou mais femininos, a Vogue descreve como “a aposta segura e mais inteligente para combinar”.

Calças estilo ‘mom’

Estes são caracterizados por serem mais folgados e confortáveis, por isso beneficiam de uma estética igualmente relaxada, como os mocassins. Combine-os com outras peças clássicas que lhe proporcionem um aspecto de luxo discreto, como uma camisa branca ou um blazer.

Calças largas ou boca de sino

Os sapatos que melhor combinam com uma calça larga ou boca de sino são as botinas, pois vão realçar um efeito visual de que as suas pernas são quilométricas. “Especialmente as de bico fino ou quadrado que vão ajudar a estilizar ainda mais o seu pé e fazer você parecer mais alta”, apontam da mesma fonte.

Mais curtas

No estilo cropped, o calçado pode ser marcante e se destacar, o que abre possibilidades para botas de combate e outros similares que acrescentam muito estilo e personalidade. “A monocromia é um truque básico quando você quer ganhar centímetros de altura, pois não interrompe o fluxo visual que faz com que as duas peças da mesma cor pareçam uma só”, recomendam.