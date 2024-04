Perfumes femininos NACIONAIS que BATEM DE FRENTE com importados

Perfumes importados são o sonho de consumo de todo mundo que ama sair perfumado de casa, porém, aqui Brasil existem perfumes que não deixam a desejar em nada no quesito qualidade e aroma.

Segundo a youtuber Thaís Nakatu, as 5 fragrâncias de marcas nacionais que você confere a seguir não perdem para nenhum perfume importado. Veja!

Eudora Unique - Eudora (2020)

As notas de topo são: Pêssego, Ameixa, Frutas Vermelhas e Cereja. As notas de coração são: Jasmim Sambac, Lírio-do-Vale e Tagetes. As notas de fundo são: Âmbar, Patchouli, Almíscar e Açúcar mascavo.

Una Artisan - Natura (2017)

As notas de topo são: Pera, Cassis, Mandarina, Folhas Verdes, Bergamota, Pimenta Rosa e Tagetes. As notas de coração são: Rosa, Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Jacinto. As notas de fundo são: Patchouli, Almíscar, Baunilha, Musgo de Carvalho, Sândalo e Madeira de Cashmere.

Her Code - O Boticário (2023)

As notas de topo são: Vinho Tinto, Cereja, Amora, Cassis e Pêssego. As notas de coração são: Licor, Tuberosa e Jasmim. As notas de fundo são: Sândalo, Acorde Gourmand e Âmbar.

Essencial Único - Natura (2022)

As notas de topo são: Pimenta Preta, Damasco, Ishpink e Cardamomo. As notas de coração são: Jasmim Egípcio, Íris, Osmanthus, Paramela, Rosa, Frésia e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Copaíba, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Cedro e Vetiver.

Elysée Blanc - O Boticário (2019)

As notas de topo são: Pêssego, Ameixa, Ameixa de Damasco, Pera e Framboesa. As notas de coração são: Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Íris, Lírio-do-Vale e Rosa Damascena. As notas de fundo são: Açúcar mascavo, Patchouli, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Vetiver e Cedro.

