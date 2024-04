Pele oleosa? Estes são os alimentos que você deve evitar e os que deve consumir

A pele oleosa se deve à superprodução de sebo pelas glândulas sebáceas devido a fatores genéticos ou hormonais. As pessoas que têm esse tipo de pele são mais propensas a ter acne, cravos e espinhas no rosto, ombros e costas.

Por mais que a pele oleosa seja tratada com cremes e tratamentos externos, também é importante cuidar dela com uma alimentação saudável, evitando certos tipos de alimentos e aumentando a ingestão de outros.

A limpeza com os produtos adequados e a alimentação saudável andam de mãos dadas para o cuidado da pele, por isso não se deve negligenciar uma coisa em detrimento da outra.

Alimentação e pele oleosa

Os cítricos são efetivos Freepik (Freepik)

Para combater a pele oleosa, é benéfico incorporar alimentos que contenham vitaminas A, C e E, conhecidos por suas propriedades antioxidantes que ajudam a equilibrar a produção de sebo.

De acordo com Integra Médica, a vitamina A é encontrada em alimentos como manga, cenoura, tomate, espinafre, brócolis, fígado e gema de ovo.

O meio citado menciona que a vitamina C e E, que também possuem propriedades antioxidantes que contribuem para a cicatrização e o retardo do envelhecimento, estão presentes em frutas cítricas como laranja e tangerina, assim como em abacaxi, abacate, limão e nozes.

Além disso, Tua Saúde destaca a batata doce, rica em betacarotenos que se convertem em vitamina A no corpo, protegendo as células contra danos dos radicais livres e mantendo a pele hidratada e saudável. Outro alimento é o salmão, devido ao seu alto teor de ácidos graxos ômega-3, recomendado por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a prevenir a acne, mantendo a pele suave e sem rugas.

Finalmente, de acordo com Doctología e Web Consultas, outros alimentos que podem ser úteis são as frutas vermelhas, o azeite de oliva, os vegetais de folhas verdes e as nozes, que fornecem nutrientes essenciais para manter a pele saudável e livre de excesso de gordura. É importante lembrar que uma dieta equilibrada, rica em minerais, vitaminas e ácidos graxos, juntamente com uma hidratação adequada, pode fazer uma diferença significativa na saúde da pele.