Parar de fazer exercício antes dos 15 anos pode causar problemas de saúde mental no futuro Foto: Getty Images

Não fazer exercício regularmente a partir dos 15 anos pode levar a uma má saúde mental, menor confiança e níveis mais baixos de atividade no futuro, de acordo com um estudo global.

ANÚNCIO

Uma pesquisa realizada com 26.000 pessoas, de 22 países ao redor do mundo, descobriu que aqueles que paravam de se exercitar com frequência antes dos 15 anos tinham uma menor concentração (11%) e eram menos calmos (10%), enquanto um em cada 10 tinha menos confiança.

Na verdade, um novo índice de ‘Estado de espírito’, que classifica o bem-estar das pessoas em fases posteriores da vida com base em quanto tempo continuam a se exercitar à medida que envelhecem, descobriu que parar de se exercitar antes dos 15 anos leva às pontuações mais baixas de Estado de espírito e níveis de atividade na idade adulta. Em todos os entrevistados, isso equivale a uma pontuação de estado de espírito 15% abaixo da média mundial.

Recomendados

Também foi descoberto que entre os 15 e os 17 anos são os anos mais importantes para fazer exercício regularmente, a fim de colher benefícios para toda a vida.

Parar de fazer exercício antes dos 15 anos pode causar problemas de saúde mental no futuro (Barillo_Picture/Shutterstock)

No Reino Unido (onde a amostra foi coletada), aqueles que mantiveram sua forma física ao longo destes anos receberam uma pontuação de ‘estado mental’ de 62 de 100 na idade adulta, em comparação com 58 de 100 para aqueles que não se mantiveram ativos entre os 15 e 15 anos.

O estudo ASICS 2024 State of Mind também descobriu uma lacuna geracional no exercício, onde os mais jovens estão se tornando cada vez menos ativos.

Mas o relatório também sugere que não é tarde demais para começar: as mulheres millennials e da Geração Z têm muito a ganhar se praticarem mais exercícios, já que seu bem-estar mental é grandemente afetado pelo exercício regular.