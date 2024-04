O que significa um homem falar sobre sua ex-parceira?

Deyanira e José falam sobre muitos temas durante a sobremesa ou quando estão na intimidade de sua casa, mas há um que a incomoda, que é quando ele fala de sua ex-parceira.

Para muitas pessoas, não é fácil assumir que seu parceiro teve um passado e que em algumas conversas isso pode vir à tona, o que pode gerar ciúmes e desconfiança. Para outras, é apenas uma conversa a mais e elas viram a página rapidamente para que não se torne uma constante.

A verdade é que o tema das ex-parceiras é um fantasma irritante que tira o sono de mais de uma pessoa, porque deixa lembranças, feridas, marcas, assim como o motivo pelo qual terminaram ou a dor, tornando-se parte da vida de qualquer um, no entanto, cabe a cada um permitir que tudo isso habite em seu relacionamento atual ou não.

Se esta conversa sobre o ex se tornar constante com seu parceiro, o primeiro passo é analisar como ele o faz; ou seja, qual é o tom que ele adota ao falar dessa pessoa.

Observa como ele se expressa e como lida com a situação. Este é o segredo para saber se ele superou ou não esse relacionamento, pois na maioria das vezes esse comportamento está relacionado a ficar preso no passado; em alguns casos não é assim, no entanto, é melhor prevenir, destaca o portal Cultura Colectiva.

Pode ser devido a uma ruptura muito recente

Certamente o seu parceiro não superou o rompimento e precisa desabafar. Isso não significa que a decisão de estar com você esteja condicionada, simplesmente pode ser que ele precise do seu apoio.

Seu parceiro ainda não superou

A diferença do ponto anterior é que aqui ele realmente não consegue superar seu ex, apesar do tempo que já passou. O melhor é que tirem um tempo para que ele possa superar isso e, se concordarem, voltem a ficar juntos.

Provar o quanto você o ama

Seu parceiro talvez tenha a intenção de ver como você lida com este tipo de situações. É verdade que é extremamente desconfortável, no entanto, você pode dizer a ele o que sente e o quanto isso é chato para você.

Compara você com aquela pessoa

Existem comparações ruins e outras que não são ‘tanto’. Está claro que a ninguém gosta de ser comparado, mas neste ponto você tem que analisar muito bem como é feito e o que está sendo dito.

Isso significa que terminaram como amigos

Há casos em que os ex terminam bem e até mantêm uma amizade saudável. O amor acabou entre eles, terminaram de forma amigável e guardam carinho um pelo outro. Isso não é um sinal de preocupação, mas sim de maturidade emocional.

Quando ele diz que não se importa

Quando ele fala muito sobre o ex e diz que não se importa, na realidade se importa sim. Neste caso, você deve ter cuidado e tomar a decisão com a qual se sinta confortável. Diga como se sente e o quão desconfortável é ouvir falar da mesma coisa o tempo todo.