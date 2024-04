O que são as calças bootcut? Aprenda a combiná-las e adaptá-las ao seu corpo

São muitos os estilos de calças que vão ditando tendência ao longo dos anos, embora os diferentes nomes causem confusão e muitas pessoas não saibam qual escolher e que se adapte ao corpo.

Larga, corte slim, flare, boyfriend, reto, são parte da variedade de jeans que podem ser encontrados atualmente nas lojas, mas você não pode deixar de escolher uma calça bootcut, que além de trazer elegância, garante conforto e nunca sai de moda.

Se está à procura do que estará na moda nesta nova temporada, os jeans continuarão a ser uma parte essencial do vestuário, por isso procura qual será a sua melhor aposta, tendo em consideração o mais atual.

Como combinar suas calças jeans Bootcut

Bootcut significa corte de bota, por isso este tipo de jeans caracterizam-se por ser justos até ao joelho e depois alargam até ao tornozelo. O seu design torna-os perfeitos tanto para mulheres altas como para baixas, por isso não hesite em escolhê-los, eles vão fornecer o equilíbrio necessário.

Este estilo é perfeito para combinar com todos os tipos de calçados, seja sandálias de salto alto ou rasteiras, botas, botinhas, tênis, entre outros. No entanto, especialistas recomendam usá-los com botas para parecerem mais estéticos.

Os Bootcut são versáteis e se adaptam, e para as silhuetas com forma triangular proporcionam harmonização e criam um efeito esguio.

Para combiná-los, pode optar por um estilo fresco e elegante. Escolha opções como um trench coat ou blusa, mas é melhor se forem colocados por dentro.

No caso de ter pernas curtas, é melhor optar por um calçado alto e pontiagudo; se você for alta, pode brincar ainda mais com o que vai usar nos pés.

Tenha em mente que nesta temporada, os tons de denim médios serão a grande aposta, então mantenha os azuis escuros e muito claros guardados em seu guarda-roupa e aposte em uma tonalidade média. O branco também estará em alta, assim como os jeans desfiados e com bordas desgastadas.