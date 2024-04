Estudos revelam que as expressões faciais e os movimentos corporais são mais eficazes do que palavras sujas durante relações sexuais

Em vez de ficarem excitadas com conversas sujas, as pessoas preferem sinais não-verbais, como movimentos corporais, expressões faciais e outras respostas físicas

Os olhos são a janela para a alma e para os seus desejos sexuais. Os sinais não verbais são mais eficazes do que a comunicação verbal durante as relações sexuais, de acordo com um estudo recentemente publicado no Archives of Sexual Behavior.

ANÚNCIO

Investigadores da Universidade Estadual do Missouri realizaram entrevistas em profundidade com 78 participantes de diferentes idades, origens e orientações sexuais (embora o grupo não incluísse lésbicas) para determinar o que os motivava durante uma relação.

Estúdio

Talvez não seja surpreendente que a equipe tenha descoberto que é muito mais provável que as pessoas se comuniquem durante relações sexuais com parceiros em quem confiam e com os quais se sentem confortáveis.

Recomendados

No entanto, essa comunicação, que frequentemente melhorava a experiência sexual, era predominantemente não verbal.

A maioria das pessoas sentiu que as palavras verbais interrompiam o fluxo e a intimidade do momento erótico, então guarde essas frases descaradas para si mesmo.

Em vez de se excitar com palavras sujas, as pessoas preferem indicadores não verbais (como movimentos corporais, expressões faciais e outras respostas físicas) que as ajudem a chegar lá.

A comunicação é sempre fundamental e muitos estudos têm demonstrado uma ligação entre a insatisfação sexual e a má comunicação; no entanto, muitas pessoas têm dificuldade em expressar o que querem ou precisam durante as relações sexuais, especialmente as mulheres.

Comunicação sexual

“Tudo isso importa porque a comunicação sexual aumenta nossa probabilidade de satisfação sexual. Portanto, quanto mais aberta e claramente pudermos nos comunicar durante as relações sexuais, melhores relações sexuais teremos”, disse a autora do estudo, Alicia M. Walker, professora associada de sociologia na Universidade Estadual do Missouri e autora de “Chasing Masculinity: Men, Validation, and Infidelity”, disse ao PsyPost.

A nova pesquisa descobriu que as mulheres frequentemente se abstêm de uma comunicação verbal honesta sobre sua insatisfação sexual para evitar ferir os sentimentos dos homens, especialmente quando a masculinidade ou autoestima do homem parecem frágeis.

Isso ocorre porque muitas pesquisas sugerem que cerca da metade das mulheres não estão satisfeitas com a frequência com que atingem o clímax, e entre 10% e 15% das mulheres nunca tiveram um orgasmo em suas vidas, de acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina.

Enquanto isso, os homens têm menos problemas para fazê-lo: apenas entre 5% e 10%, de acordo com um estudo publicado pela Medicina Sexual. No entanto, a timidez sexual das pessoas diminuiu com a idade: pessoas com 30 anos ou mais eram mais propensas a expressar como o seu parceiro poderia aumentar a temperatura.

Conclusão

Os pesquisadores acreditam que essa energia erótica sedenta, brincalhona e próspera simplesmente vem com a idade, à medida que as pessoas ganham confiança em si mesmas e uma melhor compreensão de suas necessidades e desejos sexuais.

Cada um é diferente, claro, mas os especialistas concordam que três fatores são essenciais para alcançar o objetivo: estimulação, mindfulness e comunicação.