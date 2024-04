Dê adeus ao cansaço matinal: Dicas essenciais para combater o sono e acordar mais disposto

Se você frequentemente se sente exausto ao despertar, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas lutam contra o chamado “sono não-reparador”, uma condição onde o descanso noturno não consegue restaurar completamente as energias.

ANÚNCIO

Felizmente, especialistas em sono sugerem várias estratégias que podem ajudar a transformar a qualidade do seu descanso e garantir que você acorde revigorado.

Mudanças simples na rotina diária podem ter um impacto significativo na forma como você se sente ao acordar. Uma das recomendações mais comuns é regularizar os horários de ir para a cama e de levantar, o que ajuda a sincronizar o relógio biológico do corpo, facilitando o despertar natural sem a necessidade de despertadores.

Recomendados

Outra dica importante é minimizar a exposição a telas luminosas antes de dormir. A luz azul emitida por dispositivos como celulares e computadores pode interferir com a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono. Desligar esses aparelhos uma hora antes de dormir pode ajudar a preparar o corpo para uma noite de descanso.

APROVEITE E LEIA TAMBÉM: Parar de fazer exercício antes dos 15 anos pode causar problemas de saúde mental no futuro

Além disso, manter um ambiente de sono tranquilo é fundamental. Reduzir os ruídos, manter o celular no modo silencioso e evitar luminosidades ajudam a evitar interrupções durante a noite. Também é recomendável praticar atividades físicas regularmente, pois isso melhora a qualidade do sono. No entanto, exercícios intensos devem ser evitados nas duas horas antes de dormir.

A luz natural desempenha um papel importante na regulação do nosso ciclo circadiano. Expor-se à luz solar pela manhã pode ajudar a despertar mais alerta. À noite, por outro lado, atividades relaxantes como meditação ou leitura podem preparar o corpo e a mente para o descanso.

Por fim, é essencial prestar atenção na alimentação noturna. Optar por refeições leves e evitar estimulantes como cafeína perto da hora de dormir são práticas que contribuem para uma noite de sono mais tranquila. Manter uma rotina noturna e evitar cochilos prolongados durante o dia também pode ajudar a regularizar o sono.