Com essas dicas, é possível evitar problemas de visão prematuros

Os problemas de visão prematuros podem ser resultado de maus hábitos e falta de cuidados adequados. Por isso, é essencial adotar medidas preventivas para proteger os nossos olhos e garantir uma visão ótima a longo prazo.

Num mundo cada vez mais digitalizado, onde as telas são uma constante na vida cotidiana, a saúde visual tornou-se uma preocupação crescente, pois agora são mais comuns em jovens patologias que só eram detectadas após os 40 anos, como por exemplo, a presbiopia.

O primeiro passo para evitar problemas de visão é regular o tempo em frente às telas. A exposição prolongada à luz azul de dispositivos eletrônicos pode causar fadiga ocular e contribuir para a deterioração da visão. Recomenda-se a regra 20-20-20: a cada 20 minutos, olhar para algo a 20 pés (6m) de distância por pelo menos 20 segundos. Este simples exercício ajuda a reduzir a tensão ocular e a refrescar a visão, diz o site Lentes de Contato 365.

A iluminação adequada é outro fator crucial. Trabalhar ou ler em condições de pouca luz força os olhos e pode acelerar o aparecimento de problemas visuais. Certifique-se de que o seu espaço de trabalho esteja bem iluminado, preferencialmente com luz natural, e evite reflexos diretos nas telas para minimizar o brilho.

A alimentação também desempenha um papel importante na saúde ocular, por isso é aconselhável uma dieta rica em vitaminas A, C e E, bem como em minerais como o zinco, que estão presentes em alimentos como cenouras, espinafres, peixes ricos em ômega-3 e frutos secos, excelentes para manter os olhos saudáveis.

Não menos importante é a proteção contra os raios UV, razão pela qual é necessário usar óculos de sol com proteção UV. Não se trata apenas de moda, mas de cuidar dos olhos, bloqueando os raios ultravioleta.

Exercícios visuais para evitar ou aliviar problemas de visão

Passar horas em frente a uma tela pode causar problemas visuais, como secura ou cansaço visual Getty Images

Para prevenir problemas de visão, como a fadiga ocular, existem vários exercícios visuais recomendados por especialistas que podem ser facilmente incorporados na rotina diária.

Vita Óptica e Clínica Baviera descrevem uma série de exercícios, entre os quais estão:

-Piscar voluntariamente: consiste em fechar os olhos suavemente e depois abri-los, repetindo o processo várias vezes para lubrificar os olhos e dar-lhes um breve descanso.

-Palmeio: envolve cobrir os olhos com as palmas das mãos sem pressionar, enquanto se respira profundamente, ajudando a relaxar os músculos oculares.

- Mudanças de olhar: são benéficas e consistem em mover o olhar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Em seguida, desenhe círculos com os olhos, o que melhora a flexibilidade e o foco dos músculos oculares.

- Exercícios de foco: alternar o olhar entre um objeto próximo e outro distante treina a capacidade dos olhos de ajustar rapidamente o foco em diferentes distâncias.

- Massagens: uma massagem suave nos olhos com as pontas dos dedos pode aliviar a tensão e melhorar a circulação na área ocular. É importante realizar esses exercícios regularmente e combiná-los com práticas saudáveis, como fazer pausas frequentes ao trabalhar com telas e garantir uma iluminação adequada no ambiente de trabalho.

É essencial lembrar que, embora esses exercícios possam ajudar a manter a saúde ocular, eles não substituem consultas regulares com um profissional de visão para detectar e tratar condições oculares específicas.

É aconselhável visitar um especialista em oftalmologia regularmente, principalmente se houver desconforto visual ou dores de cabeça constantes, pois este último sintoma é comum quando há doenças oculares. Lembre-se de que um exame visual pode corrigir qualquer problema se for tratado a tempo.