Balayage prateado: a melhor maneira de disfarçar os cabelos grisalhos e esquecer os retoques

Se já estão começando a aparecer cabelos grisalhos na sua cabeleira, com certeza está procurando alternativas para mantê-los sob controle. Uma delas é o silver balayage, uma nova tendência que as mulheres estão adotando para minimizar ao máximo os danos capilares.

ANÚNCIO

Com esta técnica, você esquecerá das constantes retoques e de ter que investir grandes quantias de dinheiro toda vez que os cabelos grisalhos aparecerem em suas raízes, proporcionando a tranquilidade de estar sempre impecável onde quer que vá.

Assim é o silver balayage, a melhor alternativa para disfarçar os cabelos grisalhos

No final das contas, os cabelos grisalhos são algo natural do processo de envelhecimento nas pessoas e começam a aparecer após os 40 anos. Em vez de lutar contra a natureza, ouse explorar esta opção que busca imitar o cinza que nasce naturalmente.

Recomendados

Para isso, será necessário descolorir as madeixas escuras e não tanto as loiras, algo que um especialista diagnosticará com melhor precisão. Esta técnica de coloração proporciona um resultado natural e luminoso, que vai degradando a cor de mais clara para escura nas pontas ou vice-versa.

No caso das mulheres que procuram disfarçar os cabelos grisalhos, a ideia é fazer luzes que comecem desde a raiz, para que a juba pareça sem a presença de cabelos brancos que roubem o protagonismo, mas sim que seja mais uniforme.

O que amamos, além de sua praticidade, é que o cabelo terá um efeito tridimensional e mais movimento. Vai parecer natural, refrescante e muito moderno, já que as tonalidades cinzas e loiras platinadas estão entre as maiores tendências de 2024.

Sim, você deve ter em mente que essa técnica requer mais manutenção em comparação com outras colorações, mas no dia a dia: use xampu violeta para manter a cor, um tonalizante para evitar a oxidação e hidrate constantemente com uma máscara capilar.