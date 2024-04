Unhas minimalistas: 5 ideias de manicure simples e clássica para mulheres elegantes

As manicure minimalistas são atemporais e perfeitas para mulheres elegantes |

Embora a moda de unhas nesta estação inclua muitos estilos, a manicure minimalista, clássica e sem complicações continua sendo a preferida para usar no dia a dia.

As unhas curtas, decoradas com designs simples e em cores básicas têm liderado as tendências por um período de tempo devido à sua aparência elegante e atemporal, e continuarão a liderar por muito tempo.

E é que a quantidade de mulheres que preferem aderir às nail arts discretas, fáceis e sofisticadas está aumentando cada vez mais - embora isso não signifique que sejam aborrecidas - lembrando-nos que menos é mais.

Se você é uma dessas, aqui estão 5 designs de unhas minimalistas, delicadas e perfeitamente imaculadas que combinam com todos os seus looks e podem ser usados durante todo o ano.

Extremos geométricos

As manicures com elementos geométricos desenhados em apenas uma das extremidades das unhas são simples, mas longe de serem aborrecidas. Isso é demonstrado por esta bela criação da manicure Georgia Rae.

Unhas pontilhadas minimalistas

A versão minimalista das unhas pontilhadas é muito elegante e fácil de criar em casa. Basta pintar as unhas com uma base leitosa e depois pintar dois pontos perto da cutícula na cor que preferir.

Francês ondulado

A manicure francesa é o epítome do minimalismo e tem muitas variantes, então qualquer uma funciona para um look simples. Mas uma das mais atraentes que você pode escolher é esta francesinha ondulada (wavy french).

Com uma risca ao meio

As riscas são um elemento decorativo perfeito para incluir numa manicure minimalista. Pode colocá-las em qualquer parte da unha, mas uma única pintada bem no meio fica muito chique.

Microfrancesa bicolor

Outra versão das unhas francesas ideal para uma manicure discreta, mas chamativa, é a microfrancesa bicolor. Se quiser fazê-la, basta pintar uma linha fina em dois tons na ponta da unha.