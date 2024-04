Os ex do zodíaco que nunca te deixam avançar e voltam quando sabem que você está com alguém

Cuando descubres a un infiel suele decir estas mentiras pero no le creas

Existem alguns homens do zodíaco que são os piores ex e os mais vingativos e tóxicos, pois não te deixam seguir em frente e o pior é que nunca gostarão de te ver feliz.

Eles são muito egoístas e não conseguem te ver feliz, pois quando finalmente você está com alguém e encontra o amor, eles retornam e tentam fazer de tudo para te prejudicar.

Portanto, se o seu ex for de algum desses signos, é melhor deixá-lo para trás e não permitir que perturbem a sua felicidade.

Signos do Zodíaco: os ex que nunca te deixam avançar e aparecem quando sabem que você está com alguém

Touro

Os homens de Touro são dos mais tóxicos do zodíaco e são os piores ex, pois se perceberem que você tem um parceiro, voltarão para amargar a sua vida.

O melhor é nunca dar atenção a eles e não deixar que te perturbem, simplesmente ignore-os e seja feliz.

Câncer

Os que têm câncer não te superam, não te esquecem, e também não te permitem avançar na tua vida, pois sempre querem saber tudo o que você faze e te controlar.

Se eles descobrirem que você está feliz em outro relacionamento, eles farão de tudo para fazer com que você termine e volte para ele, mas você não deve cair no jogo dele.

Capricórnio

Os homens de Capricórnio são muito egoístas e não querem te ver feliz, triunfar ou seguir em frente sem eles.

O fato de você estar com outra pessoa os incomoda e eles vão até o fim para garantir que, se você não está com eles, não estará com ninguém, e você nunca deve dar a eles esse poder.

Sagitário

Se você tiver um ex de Sagitário, deve ter muito cuidado, pois são muito vingativos e não são do tipo que desejam a sua felicidade.

Eles querem te ver mal e se você estiver feliz em outro relacionamento, vão querer que você se dê mal e até podem ter um plano para que tudo termine mal, então tenha muito cuidado.