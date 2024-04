Os 3 cortes de cabelo que devemos evitar nos dias quentes: envelhecem e não são práticos

Memso com as mudanças de estação, ainda enfrentamos dias quentes. Assim, devemos saber quais são os cortes de cabelo que não devemos escolher nestes épocas de calor, pois poderemos passar mal ou não teremos a melhor aparência possível. Nestes dias, o que procuramos é praticidade, frescor e modernidade, para que se adaptem a qualquer situação.

ANÚNCIO

Da mesma forma, é uma oportunidade propícia para explorar com comprimentos mais versáteis e nos atrevermos a sair da zona de conforto das longas madeixas XL, monótonas e sem vida.

Cortes de cabelo que devemos evitar no calor

Com franja

De acordo com Clara, nos meses quentes devemos evitar cortes de cabelo com franja porque aumentarão a sensação térmica em nosso corpo, nos farão sentir desconfortáveis e até podem nos tornar propensas à acne na testa. Com o suor, a franja não vai se destacar, mas se tornará um incômodo para prender ou até mesmo cobrir quando formos à praia.

Recomendados

Pixie muito curto

A esse respeito, não acredite que a solução está exclusivamente nesses penteados de estilo andrógino. A mesma fonte afirma que, pelo menos o pixie curto, "porque a pele é mais sensível e poderíamos acabar danificando o couro cabeludo se não o protegermos corretamente", em cada saída à rua onde o sol nos atinge ou vamos à piscina.

"O sol pode nos queimar e danificar o folículo de maneira significativa", alertam, então é importante encontrar um estilo de cabelo médio, não raspado, onde você possa se proteger e parecer chique.

Longas e retas

Por último, já antecipávamos que os cabelos compridos estão fora da equação. O calor só os tornará mais propensos a desidratar-se ainda mais, podendo perder densidade e será mais difícil mantê-los limpos diante das altas temperaturas se forem muito longos.