O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta Viajar

Momento de sair de algumas certezas que o deixam preso e o colocam na posição de quem julga sem olhar a verdade completa. Lembre-se de expandir sua mente e conhecer coisas novas para poder descobrir movimentos, ideias e lugares que o tiram dessa dureza que o impede de viver com mais graça e felicidade.

Virgem – Carta da Fonte

Momento de perseguir alguns caminhos e chegar a conclusões sozinhos. Essa fase mais introspectiva o ajuda a acessar suas verdades e inspirações, para assim poder canalizar energia em fazer e ser o que realmente deseja. Lembre-se que isso não significa se distanciar das pessoas para sempre, se não que apenas descobrir os aliados que realmente seguram a sua mão quando você fica ainda mais próximo da sua essência.

Libra – Carta das Possibilidades

Momento de não se pressionar e alçar seu voo com tranquilidade sobre as possibilidades que pode escolher. Não se antecipe ou perda tempo, apenas deixe que a verdade flua e suas estratégias nasçam para poder lidar com qualquer situação ou agarrar chances que levarão sua vida para um melhor caminho. Esteja atento, mas evite manter seus sentidos alterados ou a ansiedade em alta.

Escorpião – Carta da Percepção

Chegou a hora de desvendar alguns medos e ansiedades para poder finalmente sair deles, dessa forma. É possível construir a verdade em sua mente e realidade, o que causará uma transformação poderosa e que entregará muita força. É um período delicado e que pede muito cuidado com as emoções, pensamentos e ações. Não se coloque em extremos e aja com tempo, cautela e tranquilidade.

Sagitário – Carta do Relâmpago

Rompimentos e sérias mudanças em suas relações acontecem e é para o seu bem. Saiba enfrentar esse desafio que pode movimentar suas emoções, estruturas e desejos com serenidade e positividade, pois é essa a atitude que abrirá um caminho melhor. A luz o acompanhará a todo momento e logo você compartilhará o que tem de melhor com as pessoas que realmente merecem.

Capricórnio – Carta da Mente

Uma época de intesidade emocional e de pensamentos ocorre agora, o que pode mexer bastante com seu mundo interior, colocando passado e presente, comparações e outras “encruzilhadas” em suas ideias. Saiba se desfazer de vez de alguns pesos que impedem ou atrapalham seu avanço e comece a usar uma sabedoria mais inocente, com olhos de quem ainda tem muito o que aprender e descobrir. Isso o levará a encontrar o verdadeiro sentido em muitas questões e também a felicidade.

Aquário – Carta Agarrando-se ao Passado

Hora de soltar o passado que vive em sua mente e não o deixa caminhar livremente, com ideias mais claras e passos mais firmes. Deixe de adiar algumas mudanças e comece a buscar aquilo que realmente faria sentido ou o deixaria feliz agora. Será sua tarefa descobrir a porta para poder voar longe da jaula e criar o que sempre quis; e você tem todo o potencial e a situação para fazer isso.

Peixes – Os Amantes

Existe algo que você não quer soltar quando se trata de sentimentos e recordações, mas isso o coloca em um mundo de ilusões que faz você perder tempo. É hora de se desapegar para poder viver o presente e a realidade em sua vida amorosa, dando passos importantes e formando laços que são verdadeiros. Ouça a voz interior que se comunica com você e o faz entrar em razão.