O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo, Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta de Comparação

Momento de se adaptar as circunstâncias com a melhor atitude e espírito para colher uma vida mais feliz, independente das situações. Lembre-se que todas as pessoas experimentam experiencias diferentes na vida e você tem as suas, que é o que o dá valor e estratégia para seguir em frente diante de qualquer obstáculo. Permita que o vento o movimenta, que a água o molhe e esteja sempre disposto a tirar o melhor disso para florescer em seguida.

Touro – Carta Somos o Mundo

Momento de olhar para dentro do seu coração e interior, buscando respostas internas que chegam com a meditação e conexão com a alma. Ao focar no sexto sentido e intuição, é possível deixar de ser influenciado pelos outros e passar a ter uma relação muito mais saudável com as outras pessoas, pois você atrairá e se unirá a aliados que desejam somar e não controlar suas decisões. Pense muito mais e converse com você mesmo.

Gêmeos – Carta do Estresse

Depois de chegar ao limite e aguentar muitas coisas ao mesmo tempo, chegou a hora de trabalhar com calma sua luz e sombra. Não se sobrecarregue e faça escolhas mais serenas e saudáveis para o seu processo de cura. Tome o controle dos seus pensamentos e sentimentos para compreender o que o leva para o bem ou para o mal, podendo assim evoluir e se sentir melhor.

Câncer – Carta do Controle

Uma vez mais o controle em excesso pode atrapalhar seu caminho. Não é o momento de ser teimoso e achar que não consegue realizar mudanças para ser melhor. Manter o conforto agora não é a melhor opção, pois ele está por um fio e pode ser baseado em ilusões; se abra para novas opções e rotas nessa trajetória.