Lindas! Unhas seashell: 5 designs para aderir à tendência de manicure mais bonita

As unhas seashell são a última moda de manicure dentro da tendência 'mermaidcore' (Instagram: @eygreatnails / @themaniclub)

O mundo das unhas está mudando e as últimas tendências o comprovam. Os desenhos e cores brilhantes que transformam suas unhas em joias estão dominando e substituindo os tons nude.

A última tendência dentro da nova onda que está arrasando é inspirada nas esplêndidas conchas marinhas que encontramos na praia e são ideais para esta temporada: as unhas de concha ou seashell.

Assim como o nome indica, essas unhas são inspiradas em conchas e madrepérola, oferecendo um acabamento iridescente sobre as belas tonalidades pastel que têm reinado nos últimos anos.

Recomendados

O resultado é como uma manicure esmaltada, mas renovada: tem o mesmo efeito brilhante, mas é muito mais colorida e divertida. Além disso, é muito mais fácil de fazer por conta própria.

5 ideias de unhas concha para aderir à tendência de manicure

Se quiser fazê-las em casa, só precisa escolher um esmalte de unhas mate em tons pastel e aplicar duas camadas sobre uma base. Depois, aplique um top coat iridescente e terá as suas unhas concha do mar.

Também podes levar isso para o próximo nível usando pós cromados com moderação para realçar o acabamento nacarado. No final, terás uma manicure que qualquer sereia aprovaria.

Se estas unhas que se encaixam na estética mermaidcore e fairycore conseguiram chamar a sua atenção, aqui estão cinco ideias para inspirar você a usar esta manicure de primavera e verão

Unhas clássicas peroladas de concha do mar

Uma maneira infalível de aderir à tendência de unhas seashell é apostar na versão clássica em cor branca desta popular manicure. O acabamento final é perolado e extremamente elegante.

As unhas seashell são a última moda de manicure dentro da tendência 'mermaidcore' | (Instagram)

Unhas de concha com toque dourado

Se quiser ter unhas básicas de concha, mas com um toque muito legal, você pode optar por adicionar um toque de cor dourada em forma de fios nas pontas. O resultado é muito sofisticado.

As unhas seashell são a última moda de manicure dentro da tendência 'mermaidcore' | (Instagram)

Unhas de seashell em roxo iridescente

As amantes dos tons de lavanda podem mergulhar no mundo das unhas inspiradas em conchas marinhas nessa cor. Assim como as apresentadas nesse visual refinado e divertido.

As unhas seashell são a última moda de manicure dentro da tendência 'mermaidcore' | (Instagram)

Unhas esculturais de concha do mar

Uma versão das unhas seashell que está muito na moda são as esculturais ou tridimensionais. Como estas muito chiques em tons celestes, toques iridescentes e pérolas criadas por Aistė Haas.

As unhas seashell são a última moda de manicure dentro da tendência 'mermaidcore' | (Instagram)

Unhas de seashell em uma variedade de tons

Se você está à procura de um visual divertido, aposte em unhas concha em uma variedade de cores. Como estas em rosa, roxo e pêssego com um acabamento brilhante que certamente atrairá todos os olhares.