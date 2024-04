Conheça as cores de unhas que atraem boa sorte de acordo com o Feng Shui

A filosofia do Feng Shui, que é uma filosofia milenar, ganhou muita popularidade, pois ajuda muitas pessoas a entrarem em harmonia com o lado espiritual e energético da vida. Parte da crença desta filosofia baseia-se em alguns preceitos que indicam como organizar as coisas dentro de casa para permitir que a energia flua e não crie obstáculos em seu caminho. Esta prática também revela que o uso de certas cores serve para atrair prosperidade e sorte, que é o que vamos falar nesta oportunidade.

Dentro do Feng Shui, é muito importante encontrar o equilíbrio nas coisas para criar um ambiente cheio de harmonia e energia positiva. As cores são muito importantes dentro dessa filosofia, pois através delas é possível atrair desde saúde, dinheiro e até amor. A seguir, vamos te contar quais são as que você deve usar nas suas unhas para atrair o melhor.

Vermelho

Este é uma das cores que você deve pintar suas unhas, pois é considerada uma das que atraem boa sorte de acordo com o Feng Shui. Além de simbolizar paixão e amor, essa cor é considerada uma das mais poderosas nesta filosofia, pois não só atrai boa fortuna, mas também é a chave do sucesso e é por isso que é usada em muitos amuletos.

Verde

Pode usar esta cor em suas unhas a qualquer momento, o Feng Shui aponta que é uma das tonalidades que representam a tranquilidade e o equilíbrio, sendo muito útil para atrair a boa sorte.

Azul

O último das cores que pode usar nas suas unhas, pois atraem boa sorte de acordo com o Feng Shui, é o azul. Estamos perante uma cor bastante elegante que dará às suas mãos uma boa aparência. Dentro desta filosofia, particularmente, esta cor transmite muita energia positiva e é capaz de servir como íman de boa fortuna.