“Compartilhar meu date”: a nova função do Tinder para que saibam onde será seu encontro

Se algo é importante para os internautas, é a segurança, e nesses aplicativos de encontros ela se torna uma questão de vida ou morte. Foi assim que o Tinder se pôs em ação e incorporou uma nova função chamada “Compartilhar meu date” para que familiares ou amigos saibam onde será o seu encontro.

A informação foi fornecida por Melissa Hobley, CMO do Tinder, que destacou que o objetivo desta nova função é "criar uma experiência divertida, segura e respeitosa para todos. 'Compartilhar meu date' agiliza essa troca de informações básicas para que os solteiros possam ir direto para a parte emocionante, desde decidir que roupa usar até pensar em alguns tópicos de conversa".

Num mundo onde qualquer pessoa pode ter acesso a esse tipo de ferramentas e enganar você, torna-se indispensável informar aos seus entes queridos o que você vai fazer e onde estará, especialmente se for um encontro.

Simples e muito rápido

De maneira muito simples, através de um link, seus pais ou amigos poderão acessar em tempo real todas as informações necessárias sobre seu encontro, como a data, hora, local e até mesmo uma foto do seu match.

Além disso, você tem a vantagem de decidir com quantas pessoas deseja ‘Compartilhar date’, criar um número ilimitado de compromissos dentro do aplicativo com até 30 dias de antecedência e pode editar o compromisso e as pessoas com quem compartilha as informações, que verão a atualização em tempo real.

Desde o seu lançamento, o Tinder foi baixado mais de 530 milhões de vezes e criou mais de 75 bilhões de "matches". Está disponível em 190 países, supera os 45 idiomas e mais da metade de todos os usuários têm entre 18 e 25 anos, conforme relatado pelo portal Milenio.

Numa primeira fase, o “Compartilhar meu date” estará disponível nos Estados Unidos, México, Reino Unido, Austrália, Canadá, Singapura, Índia, Irlanda, Alemanha, França, Espanha, Japão, Brasil, Suíça, Países Baixos, Itália, Coreia, Vietnã e Tailândia nos próximos meses.