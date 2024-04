As previsões desta semana para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

No horóscopo do tarot você obteve a carta “A Torre”, então é o momento de maior impulso para você resolver problemas e ativar seu desempenho no trabalho

Touro

Você obteve a carta de “O Loco” no tarot desta semana, que o convida a um momento de maturidade e reflexão.

Gêmeos

Você recebeu a carta “O Julgamento”, será um momento de crescimento econômico e de oportunidade de deixar as inseguranças para trás.

Câncer

No horóscopo do tarot você obteve a carta “Ás de Paus”, que o convida a chegar a acordos e resolver problemas jurídicos para alcançar a estabilidade emocional.

Leão

Você obteve a carta “Ás de Ouros” no horóscopo do tarot, o que significa que você tem as estrelas e a boa sorte a seu favor.

Virgem

No horóscopo do tarot nesta semana você tem a carta “Diabo”, que indica que o dinheiro fluirá em abundância.

Com informações do site Nueva Mujer