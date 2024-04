5 tipos de calças que nenhuma mulher deve usar em 2024: já não estão na moda e você parecerá antiquada

As calças são a peça de roupa mais confortável para uma mulher e a variedade de modelos é infinita, de fato, cada década tem aquele que define a tendência.

ANÚNCIO

A calça é uma peça do nosso dia a dia, básica que pode ser encontrada em qualquer guarda-roupa e oferece conforto.

Em 2024, essa tendência de calças justas ou muito largas já deve desaparecer do seu guarda-roupa.

Recomendados

O que continua nos armários, como uma tendência recuperada dos anos 2000, é a cintura baixa. As calças pouco estruturadas que repousam sobre os quadris e se alongam além do calçado, deixando o tecido no chão, estão novamente fazendo sucesso entre as gerações mais jovens.

Nesta lista de 5 tipos de calças, mostramos quais você deve descartar para não parecer obsoleta e fora de moda.

Calças legging

A partir de agora, as leggings devem ser reservadas apenas para ir à academia. Se você tem muitas no seu armário, é hora de dizer adeus, pois não é mais uma opção na moda.

Calças demasiado largas

Este tipo de calças são inspiradas na cultura urbana. No entanto, o excesso de tecido nas pernas adiciona volume que desequilibra a figura.

Calças rasgadas no joelho

As calças jeans rasgadas e desfiadas se tornaram muito populares na década de 80. Agora ainda são usadas, mas as rasgaduras não estão mais localizadas ao nível dos joelhos nem são tão evidentes.

Calças paraquedista

As calças paraquedista foram uma das tendências no início da temporada e dão um visual muito esportivo. Se você quiser continuar usando-as, o que não é recomendável, a chave é combiná-las com um sapato mais sóbrio, como uma botinha.

Conjunto de calças coordenadas

Embora esse estilo motociclista tenha sido muito comum nos anos 2000, é uma tendência que lembra muito os excessos daquela época. Muitas modas daquela época foram recuperadas, mas adaptadas à concepção atual.