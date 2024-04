3 melhores perfumes frutados para mulheres: são perfeitos para você

Os perfumes frutados para mulheres são perfeitos para usar durante esta temporada. É que essas fragrâncias não são apenas tão doces e refrescantes como as frutas recém-colhidas.

Também têm um aroma vibrante que energiza os sentidos, melhora o nosso humor e deixa um rastro inesquecível onde quer que vamos durante a primavera-verão.

Graças a essas características, essas fragrâncias deliciosas protagonizadas por notas como maçã, kiwi, frutas silvestres, bergamota e mais são as mais procuradas para perfumar a pele nesta época do ano.

Se quiser experimentar um, mas não tem ideia de qual comprar, continue lendo para conhecer três dos melhores perfumes frutados para mulheres de acordo com a revista Glamour.

Toy 2 Bubble Gum da Moschino

Um perfume frutado para mulher requintada é este eau de toilette da família olfativa floral, frutada e oriental da Moschino. Suas notas principais são cítricos cristalizados, limão e laranja da Itália.

As notas secundárias são uma mistura de chiclete, canela, mirtilo, gengibre, rosa da Bulgária, pêssego suculento e flor de cerejeira. Enquanto isso, sua base é de madeira de cedro, ambrofix e cocktail de almíscares.

Toy 2 Bubble Gum de Moschino | (Moschino)

Her da Burberry

Outro perfume frutado delicioso para mulher é este doce e com um toque britânico eau de parfum da Burberry. A marca define sua essência como "otimista, enérgica, aventureira e decidida".

“Capturamos em Londres, uma metrópole requintada, movimentada, criativa, eclética e cheia de vida”, diz. Quanto às suas notas, a marca assegura que consiste em “uma explosão de notas de uvas vermelhas e negras aliviadas por um acorde amadeirado sutil e luminoso”.

Her de Burberry | (Burberry)

Gucci Guilty Absolute Pour Femme da Gucci

Um perfume frutado único para mulheres é este eau de parfum da Gucci. De acordo com a maison, a fragrância "foi criada com uma mistura muito particular cuja estrutura permanece inalterada desde o momento em que é aplicada na pele".

"Uma misteriosa nota de amora complementa o Goldenwood, criando uma fragrância de sândalo com nuances frutadas que se afasta do tradicional, destinada à mulher contemporânea. A composição do perfume é intensificada com óleos de patchouli e rosa búlgara", detalha.