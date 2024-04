3 maneiras de renovar as unhas francesas em 2024, de acordo com Zendaya e Selena Gomez

As unhas francesas são um clássico que nunca sai de moda, mas não há nada de errado em dar-lhes um toque de frescor, como Zendaya e Selena Gomez demonstram. Ambas são referências quando se trata de manicure e estilo em geral, pois não perdem uma única aparição pública para impor tendências.

Eles adoram parecer elegantes, jovens e femininos ao mesmo tempo, por isso modernizaram essa corrente estilística que se posiciona como uma das nossas favoritas para a estação.

Assim são renovadas as unhas francesas em 2024

Conforme explicado pela Harper's Bazaar, o segredo do sucesso por trás das unhas francesas é que representam muito bem o conceito de luxo discreto. São minimalistas, mas ao mesmo tempo muito bonitas, o que se adapta aos compromissos nas agendas de todas as mulheres com versatilidade.

Por outro lado, eles trazem "um aspecto polido e sofisticado, fazendo-as parecer mais longas e refinadas. As manicures francesas geralmente são consideradas atemporais e versáteis, adequadas tanto para ocasiões informais quanto formais".

Entre as variações que Selena Gomez impôs, destaca-se sair da zona de conforto com as tonalidades e usar uma base de uma cor mais chamativa, mas mantendo a linha horizontal em branco. No entanto, é preciso torná-la mais grossa e vistosa, criando um bicolor bem marcante.

Também a vimos exibindo o modelo mais tradicional com a base em rosa pálido ou nude, mas aplicando a tendência de unhas esmaltadas que foi popularizada, curiosamente, por Hailey Bieber, a esposa de seu ex-parceiro. Esse efeito dá um acabamento brilhante e charmoso que destaca ainda mais as unhas.

Por outro lado, temos Zendaya, que é outra que se juntou às 'unhas francesinhas minimalistas', onde a linha horizontal é reduzida ao mínimo para uma aparência ultra natural.

Depois de anos usando brilhos grossos, adesivos e esmaltes foscos, a indústria está se atualizando com manicures sutis que fazem com que as unhas pareçam frescas, limpas e saudáveis.