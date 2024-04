Pratique estes exercícios físicos se quiser dormir melhor

Se você já tentou diversos métodos para dormir bem, porém mesmo assim parece que a sua noite de sono não é boa, talvez você possa acrescentar um tipo de exercício físico à sua rotina.

Além de melhorar a saúde como um todo, a higiene do sono também pode se beneficiar da prática esportiva.

Mas fique atento, pois segundo o fisiologista especializada em terapia do sono, Nerina Ramlakhan, existem alguns tipos de exercícios físicos que são mais eficazes que outros no sentindo adormecer melhor.

De acordo com este especialista, treinos de resistência, que envolvem o uso de pesos, peso corporal e cordas, é o jeito mais eficaz de melhorar a sua rotina noturna.

Isso acontece pois, o treino de resistência estimula os hormônios dos músculos, e o ‘processo de reparo’ ajuda na qualidade do sono mais que um treino cardiovascular, por exemplo.

Quais os melhores treinos?

Treinos de resistência incluem diversas formas de exercícios, mas o importante é colocar o músculo sob estresse, como agachamentos, estocadas e flexões, além da clássica musculação, que consiste em levantar pesos manuais ou usar máquinas.

“Os benefícios dos exercícios resistidos para melhorar o sono residem no fato de os músculos produzirem mais um hormônio que deixa você sonolento, chamado adenosina, em comparação com exercícios aeróbicos, como corrida e HIT”, explica o fisiologista Ramlakhan ao site Stylist.

Uma pesquisa de 2022 feita com 386 americanos e mostrada no site Science Daily apontou que quem realiza exercícios de resistência dorme em média 40 minutos a mais por noite do que quem não faz exercício nenhum e 17 minutos a mais do que quem só faz exercícios aeróbicos.

O estudo também mostrou que a qualidade do sono melhorou e quem relatou a prática de exercícios físicos disse se sentir mais descansado ao acordar.

“Levantar pesos pode fazer com que seu corpo libere mais uma substância química que deixa você sonolento, a fim de estimular a reparação”, disse Ramlakhan.

*Com informações de Metrópoles.