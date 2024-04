Kimono: 5 ideias de looks para combinar e ficar confortável entre os 30 e 50 anos

(Oh my style!/Pinterest)

Não importa a época do ano em que estamos, o kimono é uma peça extremamente versátil que podemos combinar de muitas maneiras. O melhor que eles nos trazem é que elevam o visual de uma maneira muito prática, roubando olhares mesmo se você apenas complementar com peças básicas.

Sua frescura e conforto o tornaram um dos itens essenciais nos armários das mulheres de 30 anos ou mais, que também fica muito bem com jeans, saias ou vestidos, tanto num estilo casual quanto mais elegante.

Assim você pode combinar o kimono em 2024.

Com um vestido branco

Se estiver apenas conhecendo, informamos que o kimono é uma túnica de origem japonesa, com mangas largas e compridas, aberta na frente e que é ajustada, cruzando-a, com um cinto. Esta última parte é opcional, pois também pode ser usada solta e vaporosa, combinada com roupas mais justas ao seu corpo, como um vestido clássico e liso que você não usa há muito tempo.

Com jeans

O kimono, é claro, também pode ser usado com calças jeans, para dar um toque diferente aos nossos típicos jeans se já estamos aborrecidos deles. Além disso, por ser uma peça fácil de vestir, pode te acompanhar ao longo do dia e transformar seu visual quando a noite chegar, se você for para um evento mais formal ou quiser mostrar mais pele.

Monocromático

Se estiver procurando por mais sofisticação para ir a um lugar elegante, a chave é usar o mesmo tom da cabeça aos pés, o que estiliza bastante, te faz parecer mais alta e magra, além de adicionar discrição. Faça com que a cor do seu kimono combine com o resto do look e você notará a diferença.

Com um macacão

Se os macacões já são imponentes e cheios de personalidade, você potencializará esse efeito com um kimono, especialmente se for feito com texturas delicadas como a seda, que lhe confere uma aparência brilhante e luxuosa que fará a diferença onde quer que vá.

Com shorts e um top

Está nos seus melhores dias de verão, mas não quer parecer tão simples? A chave é modernizar o visual com um kimono colorido ao qual só precisa adicionar outros acessórios para se ver feminina e arrumada.