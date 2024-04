Conselhos de maio de 2024 para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Maio de 2024 está chegando e alguns conselhos ajudarão a dar os primeiros passos nesse novo ciclo. Confira a seguir os direcionamentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes:

ANÚNCIO

Sagitário

Ao lidar com incertezas e mal-entendidos, é importante saber usar a comunicação e compreensão com as pessoas que merecem. Não desanime e tenha sabedoria para resolver as questões da sua vida com maturidade.

Recomendados

Capricórnio

Nem todas as pessoas podem ser mantidas por perto, pois algumas delas não merecem ter alguém tão bom ao lado. Se valorize e procure amores verdadeiros para dedicar seu coração. Você é protegido e não deve se esquecer disso.

Aquário

Hora de ser uma pessoa corajosa e ir em busca da verdadeira paz e harmonia. Tenha sabedoria para seguir em frente e alcançar o sucesso. Suas boas ações, pensamentos e desejos farão toda a diferença.

Peixes

É hora de se recuperar daquilo que o afetou e começar a se abrir novamente para receber luz e bênçãos em seu caminho. Tenha maturidade nas decisões que deverá tomar.