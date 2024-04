Calças de cintura baixa: 5 dicas para seguir essa tendência sem deixar de parecer elegante em qualquer idade

(Oh my Style!/Pinterest)

Oh my Style!

Uma tendência indiscutível da moda em 2024 é o retorno das tendências do início do milênio, incluindo as calças de cintura baixa

Uma tendência indiscutível da moda em 2024 é o retorno das tendências do início do milênio, incluindo as calças de cintura baixa. Esta peça é muito polêmica porque não favorece todos os tipos de corpo, mas sim se adapta melhor às mulheres magras, como influenciadoras e famosas que as resgataram.

ANÚNCIO

Se você se animar a experimentá-los novamente, depois de mais de uma década de romance com as calças de cintura alta muito mais favorecedoras, os especialistas compartilham as chaves para modernizá-las e usá-las com elegância.

Como vestir jeans na cintura em 2024?

De acordo com a Vogue, as calças de cintura baixa se adaptam aos estilos mais provocativos, então não tenha medo de sair da zona de conforto e experimentar combiná-las com tops que mostrem mais pele. Anteriormente, eram usadas bastante justas no estilo skinny, mas agora estão mais largas.

Recomendados

Isso traz uma estética mais moderna, relaxada e jovem, que também gera um equilíbrio interessante no corpo, onde a peça superior é justa e deixamos o oversize para nossos jeans na cintura. Lembre-se de escolher o tamanho perfeito para que fiquem bem ajustados, mas não muito apertados na região abdominal.

“E se existe um momento para arriscar tudo e se atrever a mostrar um pouco de pele, não há melhor do que com a chegada dos dias quentes, quando tudo o que desejamos é deixar para trás os casacos e jaquetas”, afirma a fonte, convidando-nos a experimentar crop tops e outras peças de estilo boêmio e despreocupado.

Se está à procura de algo menos revelador, pode optar por adicionar um blazer que te ajude a tapar essas zonas cruciais e ainda parecer muito elegante se estiver a caminho do escritório ou de uma reunião de negócios. Os acessórios perfeitos são sapatos de salto alto ou botins que realçam o efeito de teres pernas quilométricas.