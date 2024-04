Sofre de olho seco? Leia estas dicas para cuidar dos seus olhos do uso prolongado de telas

Dicas para cuidar dos seus olhos do uso prolongado de telas de celular

Atualmente, o uso constante de telas integradas na vida cotidiana representa um risco para a saúde visual se for abusado de forma inadequada. De acordo com o estudo anual Data Reportal: Digital 2024: Global Overview Report, o usuário médio da internet passa atualmente 6 horas e 40 minutos online por dia.

Este aumento do tempo em frente às telas não afeta apenas nosso descanso e produtividade, mas também levanta preocupações sobre a saúde visual a longo prazo. É por isso que a Xiaomi, comprometida em melhorar as experiências de seus usuários, desenvolveu várias funções para mitigar os efeitos negativos do uso prolongado de telas na visão.

O uso excessivo de telas digitais tem sido associado a uma série de problemas oculares, que vão desde a fadiga visual e a secura ocular até a síndrome do olho seco e a degeneração macular. Especialistas alertam que a luz azul emitida pelas telas pode penetrar profundamente no olho e danificar as células sensíveis da retina, potencialmente aumentando o risco de problemas de visão a longo prazo.

Para contrariar esses efeitos negativos e proteger a saúde ocular, a Xiaomi oferece conselhos práticos:

Tirar descansos regulares: É importante tirar pausas curtas e regulares durante o uso prolongado de dispositivos digitais. A cada 20 minutos de tela, é recomendado afastar-se e descansar a vista por pelo menos 20 segundos olhando para um ponto distante.

Ajustar o brilho e o contraste: Adaptar o brilho e o contraste da tela de acordo com as condições de iluminação ambiente pode reduzir a fadiga ocular.

Utilizar o modo leitura: Ativar o Modo Leitura em dispositivos Xiaomi reduz a emissão de luz azul e melhora o conforto visual durante a leitura ou navegação prolongada.

Para ativar o Modo Leitura em dispositivos Xiaomi, basta seguir estes passos:

Abra a aplicação Configurações no seu dispositivo móvel. Acesse a seção Tela. Selecione Modo de Leitura. Marque a caixa de seleção Modo de Leitura.

Esta funcionalidade está disponível em dispositivos como a série Redmi Note 13, que possui certificação de configuração amigável e sem cintilação para um ritmo circadiano mais suave e relaxante para os olhos. Além disso, dispositivos como o Redmi Pad SE e o Xiaomi Pad 6 oferecem um hardware de baixa intensidade de luz azul e uma tela com certificação TÜV de baixa intensidade de luz azul para reduzir a fadiga visual e proteger a saúde ocular.