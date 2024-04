Perfumes Natura: as fragrâncias mais clássicas e ATEMPORAIS

Quando se pensa em perfume nacional, é praticamente impossível não lembrar de alguma fragrância da Natura. Esta é uma das marcas mais tradicionais do Brasil, que mesmo fundada nos 1969 ainda continua se renovando.

Com o passar dos anos, os gostos foram mudando e o universo da perfumaria também precisou se reinventar. Contudo, como uma marca referência, a Natura também gerou tendências, e algumas fragrâncias se tornaram clássicos atemporais da marca. Veja algumas a seguir.

Sr. N (1979)

Este perfume masculino é o primeiro lançamento da marca. Representa bem o início dos anos 80 na perfumaria, com uma mistura de notas amadeiradas e cítricas.

As notas de topo são Limão, Gálbano e Toranja. As notas de coração são Artemísia, Lavanda e Cardamomo e as notas de fundo são: Patchouli, Vetiver e Baunilha.

Biografia

Biografia traz versões tanto para os homens quanto para mulheres. De acordo com a marca, a versão para as mulheres traz um aroma floral fresco, já do lado dos homens este perfume é amadeirado, aromático e fresco.

Kriska (1994)

A primeira vez que Kriska apareceu foi em 1994. Mistura acordes florais e frutados.

As notas de topo são Pêssego, Ameixa, Damasco, Abacaxi, Amora, Flor de Laranjeira, Cardamomo, Gálbano, Osmanthus, Cassis, Bergamota e Notas Verdes. As notas de coração são Cravo, Tuberosa, Ylang Ylang, Rosa, Lírio, Gardênia, Jasmim, Jacinto, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Benjoim, Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Patchouli, Cedro e Vetiver.

Kaiak (1996)

Além de ‘Homem’, esta é a linha masculina mais famosa da Natura. O Kaiak tradicional surgiu em 1996, e hoje conta com diversas versões.

As notas de topo são Bergamota, Limão de Amalfi, Cassis e Gálbano. As notas de coração

sãoFlor de Laranjeira Africana, Gerânio, Jasmim, Lírio-do-Vale e Madeiras Transparentes e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Almíscar, Âmbar e Sândalo.

