Com o passar dos anos, os animais de estimação começam a sofrer de uma perda comum e gradual de massa muscular magra corporal, também conhecida como sarcopenia, o que leva a uma diminuição da força, qualidade do bem-estar diário e redução da sua expectativa de vida. Embora esta condição afete tanto cães como gatos, o seu impacto clínico é mais significativo em felinos.

O Dr. Carlos Cifuentes, veterinário do Instituto de Alimentos para Animais de Estimação, destaca que “esta condição não tem uma única causa conhecida, no entanto, entre as razões mais comuns estão a falta de atividade física, a redução na ingestão de proteínas, a diminuição na formação destas no corpo, doenças inflamatórias e estresse crônico. Portanto, é essencial considerar esses fatores para tratá-la”.

Além disso, acrescenta que existem quatro sinais que podem indicar sarcopenia em um animal de estimação:

Perda de peso e condição corporal: embora o animal possa apresentar acumulação de tecido adiposo e diminuição de massa corporal magra

Pouca elasticidade da pele

Queda de cabelo

Prisão de ventre

Ossos frágeis

Desinteresse pela comida

Ao apresentar esses sintomas, é necessário consultar o veterinário de confiança, que por meio de um exame clínico pode diagnosticar se seu animal de estimação está sofrendo dessa condição.

4 nutrientes-chave para garantir o bem-estar dos peludos com sarcopenia:

1. Proteínas de alta qualidade: promove a síntese de proteína muscular, processo pelo qual as células musculares produzem novas proteínas, o que é crucial para o crescimento, manutenção e reparo dos tecidos musculares, sendo um processo fundamental no desenvolvimento da força e massa desses tecidos.

Além disso, é importante consultar o veterinário sobre a ração concentrada completa e equilibrada especial para gatos e cães mais velhos, formulada com proteínas altamente digestíveis que favoreçam a absorção de aminoácidos.

2. Ômega-3: os ácidos graxos atuam como anti-inflamatórios naturais, ajudando a preservar a massa muscular, através do suporte na preservação da saúde cardiovascular. Um coração saudável é fundamental para manter a atividade física e antecipar a fraqueza que pode ocorrer nos músculos.

3. Vitamina D: regula os níveis de cálcio no corpo, o que é fundamental para a contração dos músculos e a função neuromuscular. Um nível adequado desse mineral nos músculos é valioso para manter a força. Além disso, desempenha um papel significativo na função imunológica.

4. Leucina: é um aminoácido essencial que atua como um potente estimulador da síntese de proteínas musculares, portanto, ao aumentar a disponibilidade na dieta, pode-se melhorar a capacidade do corpo de construir e manter a massa muscular.

Lembre-se de que é importante sempre consultar um veterinário profissional, que determinará o diagnóstico correto e um plano nutricional individualizado para lidar com essa patologia.

Em conclusão, a forma como alimentamos nossos animais de estimação desempenha um papel crucial em sua saúde geral e bem-estar. Uma vez que os animais precisam de mais de 40 nutrientes essenciais, e isso é difícil de alcançar com restos de comida de mesa ou comida caseira, fornecer-lhes alimentos comerciais para animais de estimação provenientes dos Estados Unidos garante a melhor e mais segura nutrição para que vivam uma vida longa e saudável, o que, por sua vez, contribui para reduzir a sarcopenia e outras condições relacionadas à idade.