As Líridas se despedem com um golpe de sorte e bonança para 5 signos

As líridas

Até 30 de abril, a chuva de meteoros Líridas, uma das mais intensas do ano, estará ativa e trará prosperidade e estabilidade para os nascidos sob as constelações de Áries, Peixes, Aquário, Leão e Escorpião.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Uma conversa sincera com alguém bastante neutro que irá revelar alguns defeitos seus que você desconhecia até agora. Essa descoberta te levará a explorar mais sobre si mesmo, a começar a aceitar algumas culpas e trabalhar nelas com perseverança e paciência para se livrar desses sentimentos que acabam te frustrando e com os quais você constantemente se rotula. Vem aí uma fase de muita prosperidade espiritual.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Será necessário que você preste um pouco mais de atenção a um certo rapaz que está interessado em você, pois ele também estará testando o quanto pode persuadi-la. Nesta fase, você poderá perceber se realmente merece ter alguém assim em sua vida ou se está procurando por outro tipo de homem, com outros valores e com quem você não sinta que está em uma competição para se destacar ou ter cuidado com o que diz. Analise bem e cuide de tudo o que sai da sua boca, pois ele não hesitará em usá-lo a seu favor.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Finalmente encontrará alguém que realmente te entenda, saberá que tudo isso que tem vivido há tantos anos não é fruto da sua percepção. Isso será como uma grande luz no caminho, no entanto, não te encaixotes no que certas pessoas te dizem, o melhor será que consulte uma fonte confiável que te certifique se o que tanto te preocupou é realmente verdade ou simplesmente não é. Aí é quando estará muito mais tranquila. Sua perseverança te levará até a resposta que precisa para conseguir o equilíbrio.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Quer estar em tudo e claramente não pode fazê-lo. Graças ao cosmos e ao bom trabalho que fazes diariamente, choverão boas propostas para você, mas terá que delegar funções e focar apenas em algumas, as que considera de maior importância e que te fariam transcender, caso contrário acabará arruinando tudo pela ganância e perfeição com que age, subestimando os outros. Ceda para que possa abranger muito mais.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Você se libertará de uma carga emocional muito grande graças ao apoio que receberá de uma amiga ou de uma mulher da sua família, que se tornou sua guia. Este é o começo de muitas coisas que você deixará para trás, para começar a trabalhar em um futuro melhor para você e sua família. Você conseguirá fazer com que a harmonia reine como nunca antes em sua casa, pois receberá ferramentas para trabalhar de forma eficiente.