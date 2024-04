Adeus unhas fracas e danificadas! A manicure russa é a tendência de 2024 para exibi-las saudáveis e naturais

Um novo tipo de manicure chegou em 2024 para substituir as de gel, e é a manicure russa, que deixa suas mãos elegantes, limpas e muito naturais.

Este tipo de manicure concentra-se em limpar e cuidar muito bem das unhas e cutículas, para não danificar a unha e obter um acabamento elegante e muito saudável.

É ideal para exibir suas unhas naturais, seja elas longas ou curtas, pois as deixa lindas, delicadas e prontas para o design que você deseja usar.

Como conseguir uma manicure russa para unhas limpas e elegantes

Especialistas não recomendam fazer a manicure russa em casa, pois afirmam que é necessário conhecer a técnica e aplicá-la corretamente, ou poderiam ocorrer ferimentos nas mãos.

No entanto, você pode solicitar ao seu manicure para ter unhas mais fortes e remover células mortas como cutículas, promovendo o crescimento saudável das suas unhas.

Além disso, em casa você mesma pode cuidar das suas unhas para que elas pareçam melhores, aplicando óleos e soros para hidratar e nutrir.

Além disso, use palitos de madeira para empurrar as cutículas e limpar a área e use óleo para suavizar a pele ao redor da unha.

Unhas nude

Você pode exibir um belo e delicado design de unhas nude com pontos brancos em unhas bonitas e naturais.

Apenas aplique um esmalte neste tom e desenhe um ponto branco em cada unha, seja na base ou nas pontas, e ficará muito elegante e combinará com tudo.

Unhas peroladas

Também pode optar por um design delicado e elegante de unhas peroladas com um verniz branco nacarado.

Você pode adicionar algum brilho ou pedraria se quiser dar um toque a mais no visual de algumas unhas, caso contrário, apenas o esmalte ficará ótimo.

Manicure francesa

A manicure francesa nunca falha nem sai de moda, então você pode aderir à manicure russa usando um design francês elegante e delicado.

Apenas aplique uma camada de brilho e faça uma linha fina e branca nas pontas e pronto, terá uma manicure espetacular.