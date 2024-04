5 coisas que as mulheres casadas devem evitar se não quiserem acabar em divórcio

A dura realidade é que 50% dos casamentos acabam em divórcio. Por isso, há muitas coisas que as mulheres casadas devem evitar para evitar o divórcio e que podem ser resolvidas de forma mais madura, saudável e eficaz, para evitar ressentimentos ou que a confiança se quebre.

Embora claro, é muito mais fácil falar a partir da experiência, algo que um grupo de mulheres fez para aconselhar outras e que foram mencionadas pela mídia, Soy Carmín.

Deixar de lado o amor-próprio

Para estar em um relacionamento, você deve primeiro estar apaixonado por si mesmo. Caso contrário, isso criará dependência emocional, pois sua única maneira de se validar será através da outra pessoa. Não se esqueça de seus projetos como pessoa, cuidar de sua aparência, satisfazer seus gostos de forma individual, aproveitar seus hobbies. Não se desconecte de si mesmo nem se abandone.

Falta de equilíbrio com o trabalho

Isso é algo que ambos precisam cuidar, pois o trabalho ou as responsabilidades não podem ser o centro do seu mundo. Deve haver tempo para encontros semanais, férias juntos, passar tempo em casa no final do dia. O amor é cultivado com detalhes progressivamente.

Valorizar os detalhes e promover o romance é essencial | Freepik (fREEPIK)

Não assumir as falhas

Não somos perfeitas e é normal cometermos erros. Em relacionamentos saudáveis, há espaço para pedir desculpas, mudar nosso comportamento e reparar o dano que causamos. Não podemos fazer a outra pessoa se sentir inferior, culpá-la por tudo ou fingir ignorância sobre o que está acontecendo.

Não apreciar os detalhes

Mesmo que não sejam os mais caros, devemos aceitar com carinho os gestos românticos de nossos parceiros e fazê-los sentir amados e apreciados. Mesmo que seja difícil para eles se abrir, não podemos ser insensíveis diante de seus momentos de vulnerabilidade e amor.

Infelizmente, 50% dos casamentos terminam | Prostooleh / Freepik (Imagen de Prostooleh en Freepik)

Não levar em consideração suas necessidades

Relacionado com os pontos anteriores, eles também merecem ser ouvidos, mimados e correspondidos. A empatia é fundamental em qualquer tipo de relacionamento e é preciso ceder mutuamente para agradar o outro ocasionalmente. Ambos devem se esforçar para se fazerem felizes.