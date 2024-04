‘TERRAS’ e ‘DOMÍNIOS’: encontre as duas palavras neste caça-palavras SUPER DIFCÍL para pessoas habilidosas e comprove sua agilidade

Realizar um caça-palavras pode parecer uma tarefa simples, mas o desafio pode despertar nos seres humanos muito mais que apenas a realização de um passatempo.

Este tipo de teste também é capaz entender a sua habilidade de percepção e, dependendo de qual ágil você é, deixa nítido se você tem um olhar afiado. Mas será que você é capaz de realizar exatamente como o proposto pelo caça-palavras?

Busque e encontre pelas palavras “terras” e “domínios” em apenas 20 segundos e estabeleça um novo recorde.

Observe bem no quadro abaixo:

Somente pessoas de habilidade avançada pode achar ‘TERRAS’ e ‘DOMÍNIOS’ neste caça-palavras em apenas 22 segundos (Metro World News)

O caça-palavras em questão não parece tão complicado, não é mesmo? Mas o desafio maior está em encontrar as duas palavras no tempo proposto.

A brincadeira pode ficar ainda mais legal, basta realizar o desafio entre familiares e amigos para comprovar quem é o mais rápido entre vocês. Envie este link para eles! Lembre-se, para que um novo recorde seja visto, o caça-palavras deverá ser realizado dentro de 20 segundos.

Uma dica: as duas palavras estão AO CONTRÁRIO, mas uma está na vertical e outra na horizontal.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado e no tempo correto, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples, principalmente para quem não está acostumado. Abaixo você confere a resposta do desafio. Mas caso queira se tornar um craque, continue praticando conosco em outro desafio que se encontra no final do texto.

Somente pessoas de habilidade avançada pode achar ‘TERRAS’ e ‘DOMÍNIOS’ neste caça-palavras em apenas 22 segundos (Metro World News)

Viu só como as respostas se encontram em distintas disposições na figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Agora encontre ‘PASSADO’ e ‘PRESENTE’ no caça-palavras a seguir em apenas 15 segundos e estabeleça um novo recorde

Para continuar treinando sua agilidade e percepção, procure pelas palavras ‘PASSADO’ e ‘PRESENTE’ na figura abaixo. Embora o elemento elucidado não apresente nível de complexidade, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta.

Seja insistente: busque por ‘PASSADO’ e ‘PRESENTE’ neste caça-palavras em apenas 20 segundos (Metro World News)

Se você não conseguiu solucionar o desafio, não se preocupe e clique neste link para encontrar resposta agora mesmo. Lembre-se: nem tudo é o que parece ser, então deixe a subestimação do teste de lado e corra para conferir.

