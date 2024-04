Terapias direcionadas dão esperança a mulheres com câncer de mama metastático

Estima-se que pelo menos metade dos casos de mulheres diagnosticadas com câncer de mama no México são detectados em estágios localmente avançados ou metastáticos, o que reduz as chances de sobrevivência para apenas 3%, alertam especialistas.

Apesar de ser um dos cânceres mais divulgados, de acordo com um estudo realizado em um centro de referência do Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), após 5 anos do diagnóstico, 99% das mulheres em estágios iniciais permanecem vivas, em comparação com 23% daquelas em estágio metastático.

No entanto, o desenvolvimento de terapias direcionadas e inovadoras está começando a mudar o paradigma do tratamento do câncer metastático, marcando um antes e um depois na abordagem da doença.

A respeito disso, a Dra. Georgina Garnica, oncologista médica, destacou a importância primordial da detecção precoce e acompanhamento adequado por profissionais de saúde de diferentes áreas.

Explica que a “identificação e mitigação dos fatores de risco para o câncer de mama, bem como o diagnóstico e acesso precoce ao tratamento adequado, são a chave para melhorar os resultados de saúde e a taxa de sobrevivência”.

Outro fator importante é o impacto emocional e a importância da rede de apoio no processo de diagnóstico e doença, destaca a oncologista Claudia Arce, enfatizando que é essencial que os profissionais de saúde conheçam e compreendam suas necessidades, pois isso influencia diretamente no processo de enfrentamento e recuperação.

Enquanto isso, a Dra. Valentina Gallart, diretora médica da AstraZeneca México, destacou que a equipe que lidera está trabalhando "em um modelo de Inteligência Artificial para melhorar o diagnóstico molecular e ajudar mais pessoas a terem a possibilidade de receber um tratamento que atenda melhor ao seu diagnóstico".

