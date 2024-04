Presentes que você nunca deve aceitar de ninguém porque podem trazer azar

É preciso ter cuidado com os presentes que recebemos, pois alguns podem trazer azar segundo o Feng Shui.

Confira a lista do que deve ser evitado:

Facas e tesouras

Você nunca deve aceitar facas, tesouras ou lâminas de barbear como presentes, porque representam agressões, violência e rupturas, segundo o Feng Shui.

Caso receba, pode até prejudicar o vínculo ou relacionamento que tem com a pessoa que o deu, por isso é melhor evitar e ter cuidado.

Joias usadas

São bonitas, mas se já estiverem usados, você nunca deverá recebê-las, não importa de quem seja.

E de acordo com o Feng Shui, as joias preservam as energias, vibrações e experiências das pessoas que as usaram, podendo afetar a nova pessoa.

Bolsas ou roupas pretas

Todos nós gostamos de receber bolsas de presentes e roupas, mas se te derem pretas é melhor não aceitar de acordo com o Feng Shui.

Segundo esta antiga filosofia chinesa, este tom está associado à tristeza, ao luto, à dor e à solidão, por isso só trará coisas negativas para a sua vida, por isso mesmo que sejam bonitas é melhor que não as receba.

Espelhos

Os espelhos são muito delicados e, segundo o Feng Shui, é melhor nunca recebê-los como um presente.

O fato é que outras pessoas poderiam ter se refletido nele, e com isso o objeto pode absorver essa energia (ruim ou negativa, por exemplo).

Com informações do site Nueva Mujer