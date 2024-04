Perfumes frescos e rejuvenescedores que são os favoritos das mulheres elegantes

DKNY Be Delicious

É uma fragrância floral afrutada suculenta transbordando charme e espontaneidade. A maçã fresca e apetitosa se mistura com o pepino crocante e o grapefruit cintilante para excitar os sentidos. A magnólia doce e um núcleo de violeta e rosa dançam brincalhonas no coração. Um suave fundo seco de sândalo cremoso, âmbar branco e almíscar conclui a fragrância com um toque de sensualidade.

