Onde colocar as fotografias em casa de acordo com o Feng Shui?

Ter fotografias de momentos felizes ou de eventos importantes como o casamento, o nascimento do bebê ou de umas férias em família é muito comum em nossa casa, mas o que diz a filosofia do Feng Shui a respeito? Que energias atraem ter essas imagens? Em que lugar deveriam estar?

O Feng Shui baseia-se na ocupação consciente e harmoniosa do espaço, com o objetivo de alcançar uma influência positiva sobre as pessoas que o ocupam. Para este sistema filosófico de origem taoísta, as fotografias são verdadeiros ativadores de energia.

De acordo com os especialistas, as fotografias pertencem ao elemento fogo, um dos 5 elementos do Feng Shui, e fazem com que o nível de energia aumente no local onde são colocadas, conforme destaca a revista Ad Magazine.

Mas, como tudo na vida, deve haver um equilíbrio, nem muitas nem poucas, e também é preciso escolher as adequadas para cada área e espaço da casa.

A principal regra para ter fotografias que adornem sua casa é que representem momentos felizes, momentos que você realmente deseja guardar e valorizar para sempre e dos quais se sinta orgulhosa de mostrar ao mundo.

Fotos de viagens, formaturas, apresentações, festas familiares, casamentos, aniversários, encontros; tudo deve apontar para a felicidade, pois essa é a energia que vai reinar em sua casa.

A seguir, explicamos em quais lugares da sua casa devem estar para potencializar a energia, a quantidade e o tipo de imagens que devem ser mantidas.

Nem muitas, nem poucas

Bem, como tudo no Feng Shui, é importante buscar sempre o equilíbrio. Nem muitas, nem poucas, exatamente como acontece com qualquer outro tipo de objeto em sua casa. Se tiver muitas, tente reduzir esse número pela metade. É aí que encontrará o equilíbrio que precisa.

Que tipo de fotografias você deve ter em casa

O Feng Shui não proíbe nada, mas há imagens que potencializam mais as energias do que outras:

Fotos que transmitam boas sensações e expressem as emoções que desejas neste momento para a sua vida. Podem ser lugares, cidades, paisagens, animais e objetos.

que desejas neste momento para a sua vida. Podem ser lugares, cidades, paisagens, animais e objetos. Fotos dos seus filhos: tente sempre que sejam fotos da idade atual em que se encontram e vá guardando as antigas em um álbum familiar. Desta forma, a energia não ficará estagnada.

tente sempre que sejam fotos da idade atual em que se encontram e vá guardando as antigas em um álbum familiar. Desta forma, a energia não ficará estagnada. Fotos de momentos felizes: coloque imagens que evocam sentimentos alegres, de paz e bem-estar. Assim como os objetos, as fotografias precisam transmitir uma sensação positiva. Por isso, evite aquelas que mostram pessoas tristes ou que não te fazem sentir bem, pois em vez de ativar a energia, você obterá o efeito oposto.

coloque imagens que evocam sentimentos alegres, de paz e bem-estar. Assim como os objetos, as fotografias precisam transmitir uma sensação positiva. Por isso, evite aquelas que mostram pessoas tristes ou que não te fazem sentir bem, pois em vez de ativar a energia, você obterá o efeito oposto. Fotos de casal: imagens que mostrem momentos juntos, felizes e transmitam boa energia.

imagens que mostrem momentos juntos, felizes e transmitam boa energia. Fotos de familiares falecidos: quando queremos ter a lembrança daquela pessoa que já não está mais conosco, é melhor uma fotografia em que ela apareça sozinha. É muito importante que o número de fotografias de pessoas que já não estão neste plano seja muito menor do que o de pessoas vivas, pois isso criaria um desequilíbrio energético. E acima de tudo, não coloque nenhuma no quarto. Devem estar em um local especial na sala de estar, longe de fotografias de pessoas vivas.

Onde devem estar as fotografias

No quarto

O que o Feng Shui recomenda é colocar fotos em casal, caso você compartilhe sua vida com alguém, caso contrário, o ideal é colocar uma foto sua que você goste, uma foto que lembre seu potencial, um momento incrível ou onde você simplesmente goste de como está.

A razão é que as fotografias, como ativadoras de energia, também carregam as vibrações daqueles que aparecem retratados, por isso o quarto, como um espaço privado, não deve ser invadido com a energia de outras pessoas, apenas a sua e a do seu parceiro.

Tudo o que é estranho e alheio acabará por perturbar o seu sono e provocar um desequilíbrio em todo o quarto, este espaço deve permanecer íntimo.

Sala principal

É o melhor lugar para colocar fotografias familiares, de momentos especiais, de encontros ou viagens. De acordo com o Feng Shui, fortalece todos os laços entre seus entes queridos, seu ambiente e sua própria energia.

Estas representações de amor, harmonia e comunhão no quarto principal da sua casa farão com que todo o seu espaço seja inundado por vibrações positivas.

Também recomenda fotos de formaturas, casamentos, cerimônias importantes e viagens, isso atrai abundância e fortuna, ainda melhor se colocadas em molduras de madeira ou molduras ovais de metal, assim você estimulará o fluxo energético.

Cozinha ou sala de jantar

De acordo com o Feng Shui, colocar fotografias familiares na cozinha irá criar confiança, união e força entre os membros diretos da família, ou seja, pai, mãe, filhos ou quem mora em casa.

Esta fortaleza de laços ocorre porque é na cozinha onde literalmente toda a família se alimenta. A única advertência do Feng Shui é não colocar fotos perto do fogo ou em frente ao fogão ou forno.

Não em lugares escuros

Banheiros, porões, adega, lavanderia, não são os lugares mais adequados para colocar aquelas fotos da sua família.

Embora pareça óbvio, não é incomum encontrar fotografias em lugares em que você não para ou que não são os mais adequados, como por exemplo, o banheiro.